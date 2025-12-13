Slomio se u delove: Terza u suzama priznao koliko voli Sofiju, spreman da ide protiv svih zbog njihove ljubavi! (VIDEO)

Iskren do koske!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom obnovljenom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Da li se sećaš koliko du te drugi ukućani ubijali u pojam da si za nju sitnca riba i da nju ne interesuješ? Ispostavilo se da je prošlo godinu dana i da Sofija koja ganja milionere plače za tobom - rekao je Darko.

- Pao sam pod uticaj ljudi koji su je blatili i koji su mi govorili da ne treba da budem sa njom. Ja kad sam izašao napolje i kad sam sagledao situaciju ona je bila prava osoba za mene. Bilo mi je drago kad sam čuo da je moja porodica nju podržavala, pogotovo otac. Ona je ušla u kuću i situacija se odmah drastično promenila. U "Narod pita" sam bežao od nje, odmah sam bacao bubicu i odlazio. Došla je ovde i kad je počela da šeta sa Anđelom, Muratom i Milanom proradilo je ono moje. Svaki njen dodir, zagrljaj, oči kad joj gledam, nos, telo, to je sve što sam oduvek želeo i to sam oduvek voleo kod nje. Njenu lojalnost u vezi jer kad danas pogledaš kakve su cure, mislim da ja izađem ne bi bila ni sa jednim momkom ovde. Ona nije pokazala ništa loše - govorio je Terza.

- Posebno emotivno gledaš na Sofiju i na vašu vezu, a to se primećuje po tvom ponašanju,. Zbog čega ti je najžalije i koliko ti je krivo što si se ogrešio o nju?

- Žao mi je jer sam je povredio i jer je morala da gleda situacija sa drugim devojkama. Žao mi je što je to doživela i što sam je ostavio. Žao mi je jer nisam slušao Đedovića. Ona i ja kad god se pogledamo zaplačemo i smatram da je velika ljubav. Na nama je to da pokažemo... Krivo mi je šta sam uradio sebi od života, zaljubio sam se i zavoleo sam, a tako sam je ostavio. Neću nikome dozvoliti da kaže jednu ružnu reč za nju, ići ću do najgorih uvreda. Ona zna da ja nju volim. Ona se plaši jer je bila povređena, a ja sam rekao da više niko ne bi mogao da me razdvoji od nje. Emocije su mi hendikepirane posle nje. To što sam prema njoj osetio nisam ni prema jednoj od svojih devojaka. Sad kad ovako razmišljam i provodim vreme sa njom kao da mi je još jača emocija nego prošle sezone. Valjda sad mogu da pričam sve i ne moram da se krijem. Sad veza može da bude na zdravim temeljima. Ona je zaslužila sve najbolje, znam koliko mi je stalo do nje, boriću se i pokazaću na sve moguće načine - govorio je on.

- Ti si porodičan tip, bolelo te je jer Milicu nisu prihvatali, a sa druge strane sa Sofijom to nije slučaj. Koliko ti je drago jer imaš zeleno svetlo? - pitao je Darko.

- Sofija je devojka za primer kako treba da se ponaša van svoje kuće. Devojka ne vređa, ne psuje, uvek je lepa i doterana, poptuje sva pravila ponašanja, kulturna je, vaspitana i drago mi je da je ovo sezone mnogo napredovala što se tiče priče za stolom. Imam sve pohvale što se tiče nje i njenog ponašanja. Otac mi je rekao da je on prošle sezone poslao posteljinu za Sofiju i mene. Moj otac nikad ne podržava vređanje i ponižavanje porodice. Svi smo pravili greške u životu, a najbitnije je njeno ponašanje jer se ponaša kao prava dama - nastavio je Terza.

