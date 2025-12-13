AKTUELNO

Nikad brutalniji sukob Kačavende i Anđela: Iz petnih žila urliču jedno na drugo, posle ovih reči nema nazad! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tresu se zidovi Bele kuće!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anđelo Ranković. On je na samom početku odmah žestoko zaratio sa Milenom Kačavendom.

- Kad i na osnovu čega si shvatio da je Kačavenda težak folirant? - pitao je Darko.

- Ja sam rekao kad je naš odnos u pitanju da je pokazala da ima drugačije mišljenje o meni nego kako je prikazala i govorila. Okidač je bila rasprava. Ja nisam video potrebu da mene uvalači u raspravu sa svojim velikim prijateljem Bebicom - govorio je Ranković.

- Rekao si da sam tri puta provukla Anitu, kad? Pošto si ti taj koji pamti kao slom .

- Šta se dešava sa ovom ženom? Kad su Bebica i Teodora raskinuli provukla si me tri puta. TI ne čuješ i ne slušaš nikog. Ova žena je načisto odlepila. Ja sam rekao da nisam bio na čekanju, normalnim tonom pričam i nema potrebe da sekačeš i da vrištiš, a tako možeš sa ljudima koje mrziš - govorio je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Evo ja vrišim, a ti kreštiš - rekla je Milena.

- Ti se sa mnom raspravljaš istim tonalitetom kao sa Zoricom i to mi govori kakvu netrpeljivost imaš prema meni. Ja neću da krenem od početka što si me slala u izolaciju, a i dalje ne znaš koji je razlog za to, dok sam ja tebe čuvao od izolacije u odabranima. Ti si imala neku svoju teoriju - pričao je Anđelo.

- Ja sam imala razloge, samo nikad nisam htela da ti objasnim - rekla je Milena.

- Iznervirala si me na nominacijama jer ne vidim potrebu da me uplićeš, a tri puta si me provukla kad je krenuo haos oko Bebice, Teodore i Filipa - dodao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

