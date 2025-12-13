AU, KAKVA NOĆ: Asmin progovorio o odnosu sa Stanijom, Aneli srozao na dno, ona se ponizila kao nikad do sad, a Luka pokazao netrpeljivost prema Durdžiću!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je rezervisan za emisiju ''Pitanja novinara''. Predstavnik Pink.rs portala Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar postavljali su učesnicima pitanja, na koja su vas odgovori najviše zanimali. Njihov domaćin u studiju bila je voditeljka Ana Radulović.

Voditelj Darko Tanasijević na samom početku noći razgovarao je sa Aneli Ahmić, a ona je odmah priznala da joj je vrela noć sa Asminom Durdžićem uticala na trenutno emotivno stanje.

- Ono što se desilo u hoteli nije trebalo na taj način da se desi. Asmin se ogradio, ponovo me je ponizio kao majku našeg deteta. Neko drugi da je bio u pitanju drugačije bi se postavio, a mene je zgazio. Ovo je bila zadnja prilika i opet je u meni to probudio da ne bih da ga vidim u prostoriji sa mnom. Kakva god da sam, najzaljubljenija da sam, pa i iz inata da sam radila ne treba tako da postupi. Da li ga volim ili je inat treba da se postavi kao muškarac, a on je meni javno ponizio po drugi put - govorila je Aneli.

- Da li imaš presiju zbog porodice? Očekivanja su jedna, a ti si pokazala i uradila nešto drugačije, pa verovatno mozgaš kako oni gledaju - dodao je Darko.

- Naravno da mozgam. Ja se nekad osećam kao da sam dete i da nikad nisam odrasla u glavi jer mislim šta će mama, brat i sestra da mi kažu. Oni mi ne polažu račune, ali ja sam takva. Ja dođem kući i kažem šta sam napravila, jako sam otvorena, dok moja sestra nikad nije pričala o svom momku - govorila je Aneli.

Luka Vujović i Maja Marinković iskoristili su priliku da zajedno odu na cigaretu, dok je trajala emisija "Pitanja novinara".

Njih dvoje su zajedno s vrata pušionice zajedno pratili i pažljivo slušali šta je Aneli Ahmić pričala o svojim osećanjima prema Asminu Durdžiću.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić o Asminu Durdžiću.

- Ta njegova harizma mi je najviđe nedostajala. Zamisli da sam se ja ljubila ponovo sa čovekom sa kojim sam živela i sa kojim imam dete, nije bio stran osećaj. Sve je ostalo isto kao što je bilo. Sve je isto kao što je bilo kući. Prija mi, ali mi sad ne prija. Sad ne mogu zamisliti ponovo da sedim sa njim. Prijalo mi je sve da se nasmejem jer sam tmurna. Samo da se oslobodim od svih svojih emotivnih problema... - rekla je Aneli.

- Mnogi misle da si samo tražila zamenu za Asmina - rekao je Darko.

- Ne mogu reći da svoje prethodne partnere nisam volela, jer jesam. Ja sam stalno govorila da nećete znati šta je to zaista u meni. To je taj žal što sam imala i bez kog sam preko noći ostala. To prolazi sad. Ja sad imam razmišljanje da meni ne treba niko. Ulazila sam u veze, a nisam bila načisto sa svim. Ja imam svoju porodicu i meni ne treba niko da ja stvaram porodicu... Ne želim dalje da pričam o tome - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem, koji je na samom početku razgovora otkrio zbog čega je priznao da je prestao da voli Staniju Dobrojević i šta je uticalo na to.

- Desilo se par sitnica preko kojih nisam mogao da pređem u glavi. Ja tako trpim, danas se volim, a sutra te ne volim. Stanija je predivna devojka, nemam ništa loše da kažem o Staniji i preko toga ne mogu da pređem kao muškarac, a to sam joj i rekao pre dva, tri meseca. Pred moj ulazak je kačila Marka Markovića, Tomovića... Ti njeni klipovi na Instagramu, ja sam joj rekao da to obriše, a ona je rekla da neće. Stanija nije ništa loše radila, niti mogu bilo šta loše da kažem za nju. Moj problem je što u sebi imam previše ponosa, trpim, a onda presečem - govorio je Asmin.

- Koje su to sitnice i kako je vaša veza funkcionisala? - pitao je Darko.

- Bilo je u redu, ali ne želim sad da pričam o Staniji. Evo bilo je sve top. Ja nisam lik koji se svađa, ja pričam, a ako ne ukapiraš onda pustim - rekao je Asmin.

Luka Vujović za vreme reklama ismevao je Asmina Durdžića zbog svega što je pričao tokom emisije "Pitanja novinara".

- Ovo je copy paste, kao sad je vreme sebe da stavi na prvo mesto, a to je i ova rekla. Oni da su druge stavljali na prvo mesto, bili bi jedno drugom na prvom mestu. Ne možeš sa pet devojaka da prevariš ženu sa kojom imaš dete, ako ti je ona na prvom mestu. Sudija, sviraj kraj... Kad je rekao da nikad u životu se ne bi vratio bivšoj kad ga povredi, pada na sitnicama... Majko sveta - govorio je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Asminom Durdžićem o Aneli Ahmić.

- Šta je tebe navelo na sve ono što se dogodilo sa Aneli? - pitao je Darko.

- Ja se nisam vadio na alkohol, nego nisam imao kontrolu svoje glave. Nisam rekao da se ne sećam ničega. Da sam bio trezan ne bih to uradio zbog nje. Da sam hteo nju da ponizim ja bih hteo da imam i se*s sa njom. To nikad ne bih uradio sa tobom ovde, ali ni napolju. Mi se nismo ni ljubili sa jezikom. Mi smo se samo ljubili i grlili, bilo mi je lepo - rekao je Asmin.

- Ne bi imao se*s sa mnom? - pitala je Aneli.

- Ne bih - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem.

- U utorak si navaljivao da je grliš i ljubiš, šta te je navelo? - pitao je voditelj.

- Sve zajedno, to što je u sedmici pričala za mene, sve najgore, a ja imam to nešto životinjsko u sebi - rekao je Asmin.

- Njegov osmeh je sve govorio - dodala je Aneli.

- Ja kažem sve što osećam o momentu, a ovo što je bilo ne znam... Znam samo da nije ljubav, a da li je bila osveta, alkohol ili strast pojma nemam - rekao je on.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o Aneli Ahmić i njenom pomirenju sa Asminom Durdžićem.

- Dozvolila je sebi nešto što nije smela. Srozala se bespotrebno. Noćas dok su puštali klip nama je bila mesečnica. Ne znam kakvu ona žal ima. Nije mi nikad dala do znanja da ikad može doći do ovoga. Sve sam mogao imati u glavi, ali ovo ne. Ajde, nije me pravrila, ali meni je ovo gore nego prevara. Sedam meseci trebas a tim da živim. Ona ovde nije drugog stavila na prvo mesto. Da je on stavio Aneli na prvo mesto nikad ne bi došlo do toga da je vara. Ona je uvek govorila da je druga strana kriva, a onda na podeli ispadne da smo oboje - rekao je Luka.

- Rekao si da ti se gadi sa kim si bio - rekao je Darko.

- Pa dobro, da, moguće da sad tako pričam. Voleo bih da je ne vidim sad. Ona je imala svakih 15 dana nešto što je povredi sa druge strane i nekako sam gledao da mi je žao nje. Nisam sebe stavljao na prvo mesto - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Luka, koliko je poražavajuće kad čuješ da Aneli prizna da pored Asmina ima mir, a da je pored tebe depresivna, da je loše? - pitao je Darko.

- Isto tako je i kod mene, ja sam sretan kad sa drugima provodim vreme. Za mene je laž da su oni sratni jedno pored drugog. Mir ne može da bude ako imaš emocije, a zaljubljen je on u drugu devojku. Mislim da je to bilo kratkog dana, u izolaciji su se sreli posle tri godine i možda je i jednom i drugom to falilo, a ona je sa mnom imala samo svađe sa mnom. Šta njih koči da sad budu srećni i gde je sad taj mir? Desilo se šta se desilo, treba da budu nasmejani, a ne u najgorem stanju - govorio je Luka.

- Aneli je rekla da si je tukao, a da bi je napolju zgromio da je ovo uradila - dodao je Darko.

- To je istina, ne znam kako bih reagovao. Ovde mi je dete na prvom mestu i neću da izgubim novac. Neko kaže da treba da imam ponos i čast, a šta će to da promeni? - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Aneli Ahmić.

- I te kako je Luka išao sa Sandrom i cepao joj majicu, a predstavlja se da sam samo ja nešto radila. On je hteo da me ženi, a ne znam kako kad sam ja uličarka - rekla je Aneli,

- Bude li krenula da i uzima majku u usta zgaziću je - rekao je Luka.

- Žena je pokazala ko je i šta je. Ona je za mene jedno dno! Kakve je spletke radila, za nju nemam dobro mišljenje. Sve najgore! Baja može da govori sve najgore neću ga uvrediti jer je bio iskren uvek. Ona je jedna žena materijalista i gleda interes - rekla je Aneli.

- Biraj reči kad uzimaš moju majku u usta - vikao je Luka.

Tokom emisije "Pitanja novinara" došlo je do žestokog sukoba između Aneli Ahmić i Luka Vujovića.

- Moja majka je najgora, moj otac je monstrum i najgora smo porodica. Idi sedi, mi smo betan liga i ne zaslužuješ to - rekao je Luka.

- Aneli, kako reaguješ što Luka priča da si ga terala da igra TikTok, a da on to nije hteo i da ti je sve plaćao, a ti si trošila na kupovinu na internetu? - dodao je Darko.

- On kad je igrao TikTok svađali smo se jer ja nisam htela da igram TikTok, a ljudi su zamerali jer ga teram da ne igra - rekla je Aneli.

- Pa u to vreme se dopisivala sa Janjušem pored. Kad je bio Borin rođendan ona je rekla da upalim TikTok - vikao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ovo je dvoje ljudi od 37 godina koji su doživeli veliki krah A lige. Ovo nije ni beton liga! Oni misle da su jako bitni i da su neke face. Aneli je rekla da se sladim njenom stanju, našla baš mene da se ja sladim. Za pet dana je demolirala samu sebe. Ti si svesna nekih svojih stvari, ali si se demolirala. Čovek i dalje ne može da prihvati, i dalje daje dve opcije. On se i dalje nada da Aneli ne voli Asmina - rekao je Janjuš.

- Ti si ceo život skakavac i ostaćeš skakavac. Ponosno nosi tu titulu - ubacio se Luka.

- Luka pokušava da odkaže da on nije kriv. Imao je jasnu sliku od početka rijalitija u kakvom je odnosu. Gospođica je posle utorka došla kod mene da je ja nasmejavam. Danas je došla da joj ja masiram noge. Nema više reči da ovo objasnim - rekao je Janjuš.

- Zezam ga i sprdam se kao što se on zeza sa mnom. Naravno da ti ne bih dala da mi masiraš noge - rekla je Aneli.

Anastasija Brčić i Bora Santana tokom emisije "Pitanja novinara" osamili su se na krevetuu spavaćoj sobi, gde su vodili razgovore i uživali u smehu.

Njih dvoje su se nakon toga osamili na garnituri između dva garderobera, gde su pričali o njenom ljubavnom životu, a onda je došlo i do nekoliko poljubaca.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Majom Marinković o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Majo, zbog čega misliš da je Asmin Durdžić prevarant i lažov? - upitao je voditelj.

- Stojim iza toga, a njegova dela to pokazuju. Kad sam slušala ovo večeras kao da sam u pozorištu, bilo mi je jako interesantno. On kaže da ne zna šta je radio i da je bio pijan, a to je klasičan izgovor. Mislim da se u celoj igri zaigrao isključivo sa samim sobom. Imam mozak, a ovakav profil muškarca ne bi mogao da me zezne još tri života da živi. U svemu što je do sad rekao to je pogazio. Ja moram da se dotaknem Stanije, sve na mene svaljuju, a pas koji laje ne ujeda. Ovo je ključna stvar - rekla je Maja.

- Majo, da li veruješ Asminu da se sa svima igrao, da je imao svoje interese, ali da je samo prema tebi bio iskren? - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem o Maji Marinković.

- Bila mi je toliko dosadna da sma zamalo zaspao. Nije mi bitna devojka. Ja precrtam sve za tri minuta. Devojka kaže da me voli kad se neko hvali, a stalno ide ja, ja,ja i Luka se hvalio dva meseca. Devojka je kao fazan, ima 25 boja. Planiram da otvorimo firmu da krečimo zgrade - rekao je Asmin.

- Sa prevarantima ne poslujem - rekla je Maja.

- Vidim da nije zrela za ozbiljnu vezu, pa me ne zanima. Ona je osoba koja tera inat, a ja to ne volim. Ja bih zbog nje izgunio glavu i to me ne interesuje. Mogu biti tu kao drug da joj dam nes i da joj pomognem. Tišina nek bude jača od zvuka. Maja Luku samo koristi da bi meni terala inat. Peva mi neke pesme koje me ne zanimaju u životu. Čak se ni Zorica nije mogla setiti pesme, sto godina - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč nekoliko takmičara kako bi komentarisali odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Maja je shvatila da Asmin nije iskren, to je rekla pre dva meseca. Njemu je to izlaziz iz siutacije sa Aneli. Jedino iskreno i jedina prava emocija je između Aneli i Asmina. Ja mislim da Aneli nikad nisu prošle emocije prem Asminu i da joj je to u srcu. Mislim da je Maja shvatila sve. Mislim da Stanija nije problem, ona je reklada on nju ne zanima, ali da joj je zabavno da se druži. To što je neko shvatio to kao flert, to je na Asminu. Maja je na vreme provalila da priča Asmin sa Dačom i da prave igre. Sve je došlo na svoje, vidi se ko šta radi - govorio je Bebica.

- Ja sam pričala sa njim, simpatično je što su jedno drugome dobacivali i nisam videla ništa loše jer sam znala da Stanija postoji. Oni su se malo naljutili kad sam pitala kako na to druženje gleda Stanija. Maja se naglo promenila kad je došla sa operacije i zauzela ovakav stav, pogotovo kad je videla odnos Aneli i Asmina. Ona se na vreme sklonila, ali to nije kraj. Ne mislim da će tu nešto biti, ali ne mogu ni da garantujem jer je ovde sve moguće. Ovde već sutra može da bude drugačije. Maja je uvek imala lepo mišljenje o Luki, pa ispada da je inat sad ga baš toliko hvali. Njoj je to dopušteno, ova realcija nije definisana. Bilo je tu simpatija, ali ne toliko da bi oni ušli u vezu - komentarisala je Zorica.

- Što se tiče odnosa Maje i Asmina ovaj nedoj*bani moler u zecu (Aneli) skoro je rekla da neprijatelje drži blizu. Sad ću da poentiram da ovaj nedoj*bani zec sa krivim repom u ovim šatro giljama, ne bih da ustajem na ovu temu i boli me k*rac. Što bi rekla Zoka Marković naša velika zvezda neka jbe ko koga stigne - dodala je Kačavenda.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Anitom Stanojlović o Maji i Asminu.

- Ja sam pred spavanje imala raspravu sa Asminom. Ja mislim da je njemu povređen ego jer ga ona odbija. Nije mi ni ona čista. Ako je ne zanima prča treba suprotan stav da ima. Ne kapiram je da li rade kompleski, sujeta i ego. Ne treba da peva ni ništa. Mislim da se zaigrala i zavozala. Mislim da se nisu zaljubili, ali je klasična rijaliti tema priča - rekla je Anita.

- Folirant, prevarant, gnjida ljudska. Ja mu više ništa ne verujem, pa ni da se zove Asmin Durdžić. Složila bih se sa Anitom, da Maji ne odgovara ona bi se sklonila. Prija joj, to su dva ego manijaka. Ja ne verujem da emocija postoji. Šta je Stanija pretrpela od strane Ahmića i što je dozvolila sebi da se ljubi sa njom... Mislim da joj ova priča nije bila potrebna. Mislim da se Stanija više oko toga razočarala nego oko Asmina - rekla je Mina.

- Nama je na žurki bilo top. U sedmici kad je krenula priča bila sam osuđena najstrašnije. Ja sam ušla kao jednika za sebe. GAzdu nemam, imam mamu i tatu. Sa mnom se zna u životu kako može, lepo ili nikako. Ako mi odgovara da sa njom popričam ili đuskam ja ću to raditi. I njih dve su na Elitoviziji spustile loptu. Stanija nije primitivna pa da joj smeta što je neko sa nekim okej. Stanija i ja jesmo dobre, ali nismo na vezi 24 sata. Da li neko misli da meni može neko da odredi ono što ja radim, pa ne može niko. Stanija jeste je*ena stranka ispala - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Borislavom Terzićem Terzom o njegovom obnovljenom odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Da li se sećaš koliko du te drugi ukućani ubijali u pojam da si za nju sitnca riba i da nju ne interesuješ? Ispostavilo se da je prošlo godinu dana i da Sofija koja ganja milionere plače za tobom - rekao je Darko.

- Pao sam pod uticaj ljudi koji su je blatili i koji su mi govorili da ne treba da budem sa njom. Ja kad sam izašao napolje i kad sam sagledao situaciju ona je bila prava osoba za mene. Bilo mi je drago kad sam čuo da je moja porodica nju podržavala, pogotovo otac. Ona je ušla u kuću i situacija se odmah drastično promenila. U "Narod pita" sam bežao od nje, odmah sam bacao bubicu i odlazio. Došla je ovde i kad je počela da šeta sa Anđelom, Muratom i Milanom proradilo je ono moje. Svaki njen dodir, zagrljaj, oči kad joj gledam, nos, telo, to je sve što sam oduvek želeo i to sam oduvek voleo kod nje. Njenu lojalnost u vezi jer kad danas pogledaš kakve su cure, mislim da ja izađem ne bi bila ni sa jednim momkom ovde. Ona nije pokazala ništa loše - govorio je Terza.

- Posebno emotivno gledaš na Sofiju i na vašu vezu, a to se primećuje po tvom ponašanju,. Zbog čega ti je najžalije i koliko ti je krivo što si se ogrešio o nju?

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Sofijom Janićijević o njenom pomirenju sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Govorila sam i pre pet dana da je Terza prevarant i da ne bih ušla sa njim u odnos, ali izgleda da sam pukla i rekla svoje emocije, pa nek bude smak sveta. Želela sam da zna kroz šta sam prošla i koliko mi je stalo do njega i tada i sada. On sad nema teret, mi imamo podršku, ali ne znamo da li imamo podršku od moje porodice. Mislim da ih sada ne bi povredilo, ali je čovek isti i samim tim postoji ta jedna opcija šta radim sa njim. Ja svojoj mami nisam ni rekla iskreno. Govorila sam da nemam emocije i da je kraj. Znate i kako sam ga komentarisala pred ulazak. Ja moram da razmišljam - rekla je Sofija.

- Je l' tebe neko voleo kao Terza? - pitao ej Darko.

- Ne ide da kažem da nije, imala sam dečka šest godina - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Minom Vraški. Ona je na samom početku komentarisala pomirenje Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Njih dvoje kao njih dvoje imaju neke nedovršene stvari. Meni je najviše žao kad sam govorila neke stvari sam trpela uvrede pojedinaca i sa njegove strane. Bila sam gurnuta u vatru da sam lažov, manipulator i da sam bez emocija. Mislim da nije vreme i mesto da ja taj odnos komentarišem - govorila je Mina.

- Šta misliš o Sofiji na kraju i da li joj veruješ? - pitao je Darko.

- Sećam se zaklela mi se u majku da joj se Milan dopada, a ja sam joj rekla da je najevi folirant. Možda je htela da pobegne i mislila je da će biti pametnija ove sezone. Na kraju ljubav pobedi kakva god da je bila prethodne sezone, a oni su je nasilno prekinuli. Mislim da postoji ljubav sa njene strane, videla sam onaj klip i mislim da one suze ne mogu da se isfoliraju - govorila je ona.

Voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Milenom Kačavendom o njenom sukobu sa Zoricom Marković.

- Mene ne može niko da ućutka. Njeni su svi neprijatelji postali njeni bajni prijatelji. Ne znam da li se odnosilo da sma se umirila u odnosu na nju ili na sve. Ja se ne sećam da sam pokazala animozitet prema njoj. Ona gomilu stvari nije znala da izgovori. Bila je insinuacija na Anu Ćurčić. Prestade taj čuveni petak moleri i automehaničari. Ja ovde nisam došla da lažem i mažem, nego pričam ono što jeste. Sve što su govorili niko nikad nigde nije izneo nijedan dokaz. To nije prezime, moje prezime je ovo koje nosim. Miki joj nije uvredio sinove, a ni ja. Ona se klela da će svakome na nos i oči izaći kad joj budu vređali decu, ali smo taj stav videli kod Bebice. Ispade da je ona veću pušač ku*ca Asminu od nas koji smo hteli da ispljugamo - rekla je Milena.

- Kako si provalila da se loži na Mikija? - pitao je Darko.

- Nekoliko nas je komentarisalo. Animozitet koji pokazuje prema njemu je ekstreman. Stav u odnosu an Dudića je vezan isključivo za mene. Ja ne vidim odakle taj poriv da se ona bori da Dudić sa mnom ratuje. Ja sam, videla da on ne ulazi u konflikt. On je taj koji se drži njihovog porodičnog odnosa. Mi znamo da Zorica misli mlađe muškarce. Ja nemam problem nikakav sa tim - rekla je Milena.

Voditelj Jovan Ilić razgovarao je sa Sarom Stojanović o njenom raskidu sa Saletom Luksom.

- Nisam baš dobro. Nedostaje mi, mi se nismo razdvajali i normalno je da će da mi nedostaje. On je rekao da je mene precrtao. Ja jesam njega povredila, jer smo imali dogovor da nigde ne navodim bivšeg momka. Ja sam njega uvredila bez razloga. Moja majka nije od početka za to, čuli smo da ga je prijavila i da će da dobije zabranu prislaska kad izađemo odavde. Ja sam njemu bila i te kako verna i lojalna. Jesam pravila greške i on mi je prelazio preko toga. Prva sam započinjala svađe i njemu se to nakupilo. Ja sam tkva, što na umu - to na drumu. Ja sam malo opičena i pogrešim. Bilo mi je lepo i svi su to videli. Ja sam pored njega uživala. Mene je najviše uvredilo što je vređao moju porodicu. On je dobar čovek i uvek me uzdizao i branio. Mislio je na svaku sitnicu. Ja sam neko ko se uvek vraća na te lepe stvari, emotivna sam - rekla je Sara.

- Kako komentarišeš što je rekao da čeka Novu godinu da bi opštio sa tobom i tvojom mamom i čitavom četom patuljaka? - pitao je Joca.

- Evo on se smeje, a nije smešno nego je žalosno. Imali smo lep odnos, ali meni je porodica na prvom mestu. Dalje ću da idem sama. Sve mi se skupilo, loše sam. Gledaću sebe i biću sebi na prvom mestu. Mi smo u početku imali odnose, a posle nismo jer se meni poremetio ciklus - rekla je Sara.

Voditelj Jovan Ilić podigao je Draganu Stojančevi, Jovanu Tomić Matoru i Tanju Stijelju Boginju.

- Željna je pažnje i kadra zato se meša u svaki odnos. Svideo joj se Filip, pa Anđelo. Ja sam sa svojom devojkom igrala prisno, a ona mi se ubacuje. Ja joj nisam dozvolila to da radi. Ne želim da dovedem u situaciju da mi se treća osoba meša u odnos. Rekla sam joj ako priđe da će proći drugačije. Meni je ovde isključivo rijaliti prjatelj Ivan. Ima ona te peckalice, malo je napadna i to mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se njeno ponašanje - rekla je Dragana.

- Ljudi koji su u vezi moraju da se ponašaju kao da su u vezi. Ja nisam osetila, niti Dragana misli da ima tu nešto. Bila je situacija gde smo Dragana i ja baš prisno igrale i Boginja dolazi i kao: "Matora, Matora". Dragana je u pravu, mora da se zna neka granica - rekla je Matora.

- Ja nisam lezbejka - rekla je Boginja.

Luka Vujović sedeo je sa Minom Vrbaški ispred Bele kuće, a pored njih je u jednom trenutku prošao Asmin Durdžić.

Vujović posle svega nije mogao da ostane imun na njega, pa čim je Asmin zatvorio vrata počeo je da grokće, a Mini je to bilo jako smešno, pa se naglas cerekala.

Luka Vujović navukao je Filipa Đukića da prizna da je bio intiman sa Teodorom Delić, iako je do sad pričao da između njih nije došlo ni do poljupca.

- Bila je Maja, Boginja - rekao je Luka.

- Kakva Maja? Ne lupaj - dodao je Filip.

- Vanja, Boginja, Anita, Teodora, Sara - pričao je Filip.

Miljana Kulić imitirala je Maju Marinković kako vrišti po imanju, a to je prepisala nedostaku pažnje Asmina Durdžića.

- Je*ao te Asmin - rekla je Miljana.

- Iznervirala se zbog Asmina - rekao je Dačo.

- Pa se istresa na meni. Miljana kao kafe kuvarica. Hoće Maja maskicu, nabavi dve. Hoće rajf, nabavi. Ja joj kažem za Anđelovu čokoladu, a zna da neću. Ona se nagela i krenula: "Doživeću fras", i ja joj kažem: "Pi*ka ti materina ku*vinska". Poenta je što čeka Asmina. Sa ku*vana mogu da pričam, ali sa funjarama ne. Bila bi ona sa Asminom, ali se plaši. Plaši se da ne bude je*ena stranka i da joj se ceo svet smeje ako se pomire Aneli i Asmin - rekla je Miljana.

Asmin Durdžić došao je kod Miljane Kulić kako bi je sprečio da pecka Maju Marinković.

- Ako mene voliš nemoj se svađati - rekao je Asmin.

- Kažem da čeka tebe. Plaši se da ne bude je*ena strana ako se ti i Aneli pomirite - rekla je Miljana.

- Nemoj zbog mene - rekao je Asmin.

- Sve nas napada zbog tebe - rekao je Dačo.

Autor: S.Z.