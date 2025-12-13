AKTUELNO

Ono kada 'žena' opere 'ljubavnicu': Stanija ZGROŽENA Alibabinim opravdanjima, brutalno ponizila njega i Aneli: Istina ima replay, a ja sam već... (FOTO)

Asmin Durdžić postao je glavna tema medija kada je njegova bivša partnerka u "Eliti 7" otkrila da ju je, kako je tada tvrdila, on prevario sa Stanijom Dobrojević, a kako je sinoć tokom emisije "Pitanja novinara" otkrio mnoge detalje njihovog raskida još pre ove aktuelne sezone, sada se na svom instagramu oglasila i Stanija!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević, dugo je pokušavala da prikrije svoj ljubavni život od očiju javnosti, ali je u tome sprečila Aneli Ahmić, kada je pri ulasku u "Elitu 7", u razgovoru sa voditeljkom Dušicom Jakovljević otkrila da je njen partner, Asmin Durdžić, prevario sa Stanijom, što je odjeknulo poput plamena u javnosti.

Dve godine unazad, kako ni Stanija, a ni Asmin, nisu bili učesnici Elite, o njihovom odnosu, rijaliti zvezdi, ali i Alibabi, gledaoci su imali prilike da slušaju razne priče, i to one, koje je u javnost plasirala Aneli, dok su se njih dvoje branili u spoljnom svetu, opisujući svoju ljubav kao pravu bajku.

No, međutim, sada, kada je Alibaba postao učesnik "Elite 9", svi su se pitali da li je i dalje u vezi sa Stanijom, kao i kakav je njihov odnos, a s obzirom na to da su se Asmin i Aneli ponovo zbližili, te čak i posle svih teških reči i optužbi poljubili, Asmin je sinoć tokom emisije "Pitanja novinara" govorio o pikanterijama iz odnosa sa Stanijom, o čemu detaljnije možete pogledati u nastavku:

Sada se, ovim povodom, na svom instagram profilu oglasila i Stanija, koja nije štedela reči ni na njegov, a ni na Anelin račun, te ih je u svom stilu žestoko potkačila.

- Ono kad "žena" opere "ljubavnicu". Program: kratko, temperatura: hladna, centrifuga: istina - napisala je Stanija, a potom je dodala:

Znači prestao da voli zbog REELA? Jeste li odgledali sporni reel, gospodo? Praštajte – grešila sam JAKO! Toliko da kad izađe, oprostiće se svi reelovi ovog sveta...Na kajanje, pa „ljubavi života moga“, ali ćao ste. Samo se vi pokazujte. Istina ima replay a ja sam već kliknula next.

