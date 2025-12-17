Ovo je razlog raskida Alibabe i Stanije?! Asmin otkrio da je izbio KARAMBOL zbog OVOG snimka koji je ona objavila (VIDEO)

Asmin Durdžić, poznatiji kao Alibaba, tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara", kao jedan od glavnih razloga za raskid i karambol sa Stanijom Dobrojević, koji je izbio pre njegovog ulaska u rijaliti, naveo je tzv. "reels" na instagramu koji je ona objavila, a koji je njemu smetao, te vam otkrivamo o čemu je reč!

Aktuelni učesnik "Elite 9", Asmin Durdžić, poznatiji kao Alibaba, nedavno je boravio sa svojom bivšom partnerkom i majkom njegove ćerke Nore, Aneli Ahmić, u izolaciji, te su nakon stravičnih optužbi i teških reči koje su iznosili na račun jedno drugoga, rešili da spuste loptu.

U utorak, na žurki u "Eliti", njih dvoje je ponela atmosfera, pa su se tako i poljubili, nakon čega su imali tzv. "vrelo jutro" u hotelu gde Aneli trenutno boravi, a ona je nedavno pred svima i milionima gledalaca priznala da će iz ove aktuelne sezone izaći trudna i da će otac deteta biti upravo Asmin.

Naime, tokom sinoćnje emisije "Pitanja novinara", Alibaba je otvorio dušu o svom ljubavnom odnosu sa Stanijom Dobrojević, koji je završen pre nego što je on ušao u rijaliti, što je sinoć mnoge šokiralo, te je otkrio da je izbio karambol, tačnije, velika svađa oko tzv. "instagram reels-a" koji je ona objavila.

- Shvatio sam to 10-15 dana pred ulazak ovde kad je kačila te klipove. Jako smo se posvađali i rekao sam da će sledeća greška biti to to. Mi nikad nismo bili na pauzi, to sa mnom ne postoji. Ja kad sam ušao bili smo u vezi, ali kao što je i ona govorila na klimavim nogama. Mi smo se stalno svađali samo oko sitnica. Najviše smo imali svađa oko rijalitija i što sam se ja oglašavao, a ona i ja neke konkretne svađe nismo imali - govorio je Durdžić, te je nastavio:

Izjave koje je davala. Ona je prvo stavila Šarenog, pa Marka, a onda je stavila to na Instagram. Ona je rekla da će praviti reklamu za kolekciju kao njen život iz rijalitija, pa me je pitala da stavila Marka i Tomovića. Ja sam poludeo kad sam to gledao, samo što druga nisam istukao. Ja ne znam šta je ona s tim htela da predstavi, ja sam joj rekao da može to da uradi, iako nisam bio za. Rekla je da će biti kratko, a ono kao turska ljubavna serija. Tad sam prvi put galamio na nju, baš smo se posvađali i rekao sam joj da obirše, a ona nije htela. Ja sam imao osećaj da joj je bitniji taj klip nego ja.

Ekipa portala Pink.rs donosi vam sporni snimak, koji možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić