Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević, taman kada je pomislila da joj je sve potaman i da je pronašla ljubav svog života, samo učešće Aneli Ahmić i tvrdnja da ju je njen tadašnji partner Asmin Durdžić prevario sa njom, okrenuo joj je život naopačke, a kako je on sinoć obelodanio detalje njihovog raskida, evo šta je obeležilo njihovu vezu od skoro tri godine!

Neposredno pred početak "Elite 7", Stanija Dobrojević, rijaliti zvezda sve je zaintrigirala objavama na instagramu, s obzirom na to da je, kako je tada govorila, rešila da svoje partnere krije od očiju javnosti, da ima novog dečka! Naime, istina je obelodanjena kada je Aneli Ahmić, njegova partnerka, ušla u sedmu sezonu rijalitija Elita, otkrivši da ju je Asmin Durdžić prevario sa Stanijom. Tom prilikom, Aneli je u rijalitiju govorila o svemu što se dešavalo između nje i Asmina, ali i o njegovoj tzv. "prevari".

To veče, Stanija će pamtiti do kraja života, kako je i sama isticala. Ona je za medije, nakon Anelinog ulaska, otkrila da je nastao haos u Crnoj Gori, gde su ona i Asmin uživali, s obzirom na to da je njoj počeo da zvoni telefon i da joj stižu snimci Anelinih tvrdnji, dok ona nije znala o kome se i o čemu radi.

- Ne znam šta me je snašlo. Ja nisam znala za tu ženu da uopšte postoji. Rekao mi je samo da ima dete i da je slobodan. On je prošlog leta imao drugu ženu. Mi smo bili na večeri i samo je počeo da mi vibrira telefon i odmah sam mu pokazala. On mi je rekao da mu je bivša žena ušla u rijaliti. Doživela sam nervni slom usred Budve. Gledala sam kroz njega i bila u fazonu: ''Ko si ti?!''. Ja idem u Ameriku, morala sam da prekinem sve. Idem da vidim šta ću. Ovo je moj život. Nisam nikome rasturila brak i nisam nikoga otela. Rekla sam da ako izađe bilo kakav papir da je venčan da ću ga odmah ostavitii. Tražila sam dokaze da vidim šta je istina. Ostavila sam ga zbog prepiski, oni su se dopisivali dok smo mi bili u velikoj ljubavi i dok smo uživali u Majamiju. Skinula sam prsten. Odradiću večeras emisiju i nemam kome da verujem više. Psihički me sve poremetilo, imala sam pobačaj. On je čak danas bio sa mnom kod lekara. Meni je u glavi haos - rekla je Stanija.

STANIJA DOBROJEVIĆ IZGUBILA BEBU

Kako je tada otkrila, neposredno nakon početka ove sezone, a i Asmin potvrdio, Stanija je saznala da je u drugom stanju, ali je tom prilikom, nažalost, izgubila bebu.

- To je nešto najlepše što sam priželjkivala da mi se konačno desi u životu, tako da sam se toj vesti veoma radovala, ali radost nije dugo trajala, jer se desio pobačaj i završila sam kod lekara. Najviše me je emotivno pogodilo, to nije mala stvar. Ne bih puno o tome da pričam, važno je da sam zdrava, prava i da mogu da imam decu. Verovatno se i desilo sa razlogom, jer, pogledajte šta se sve desilo, zamislite da sam bila trudna… Ne znam, neka bude kako Bog odluči - iskrena je bila Stanija, te dodala:

Bio mi je najveća podrška u svemu tome. Vest o trudnoći sam krila od porodice i čekala neki lepši trenutak, da prođe koji mesec. Desilo se šta se desilo, i čuli su samo ove tužne vesti.

- Svi mi gradimo svoj put u odnosu na neke traume što smo imali, ljudi ne vole o tome da pričaju, sve se plasira sjajno i bajno, postoje ti neki stereotipi što svako treba da živi, svi treba da živimo isto. Sama sa sobom sam se pomirila u glavi da se možda nikad neću udati i da možda nikad neću imati decu. Ja sam se pomirila sa tim u momentima kad mi je bilo najbolnije, posle nekih raskida, ali sa mnom je sve u redu, ja mogu da imam decu i daće Bog i biće sve to jednog dana i ne žurim sa tim. I onda kad je taj pritisak i svi pitaju, a šta ako ti prođe biološki sat. Čak iako se desi da zakasnim nikakav mi problem nije čak i da usvojim dete i da možda par malih dušica usrećim i napravim im život lepšim. Zaista mogu i to. Ali bih volela da imam svoju decu i da to dođe u neko baš pravo vreme.

NAPAD NEPOZNATIH LICA U CRNOJ GORI

Nedavno je Stanija, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, progovorila o napadu u Crnoj Gori na nju i Alibabu, s obzirom na to da je Asmin optužio Situ Ahmić, Anelinu sestru, da je ona poslala momke da ih zastraše.

- Asmin je prepričao da kada ste vi bili u Crnoj Gori na letovanju i da je Sita poslala momke da vas zastraše i da si ti bila tada trudna. Da li je to taj period kad si izgubila bebu - pitala je voditeljka.

- Ne želim nikoga da optužujem da je neko kriv, to se jednostavno desilo. Da je istina da su mi poslali opasne momke u hotel i da je meni u jednom trenutku rečeno, bila sam u bazenu, vidim da nema njega, uhvatilo me je obezbeđenje: "On se vodi da on nije više gost hotela", u tom slučaju i ja. Ja to nikada nisam doživela! Mene je strah, ja ne mogu da vam opišem taj strah. Ja sam sedela u bazenu, gledam ka prozorima gde je naša soba bila, ja sam u glavi imala da njemu rade ko zna šta. Meni je to bila jedna od najstrašnijih stvari, ja nemam veze sa pretnjama, kriminalnim svetom...U tom trenutku izlazi kod nje stori: "Šta je Stanija, lepi strah pored bazena?", znači da je znala. To je tačno, to se desilo, ja jesam proživela to, jezu sam osetila. I ne mogu da verujem da je to moguće da doživiš u luksuznom hotelu, nisam ništa uradila, nisam išla dalje od toga. Nisam želela da ulazim u rijaliti jer vidim da porodica ima veze sa kriminalnim svetom, ne želim bedu da navučem sebi na vrat! - rekla je Stanija i dodala:

Ne zanimaju me, ne želim da sam deo takvih ljudi i tog sveta. Ja sam jednom bila u rijalitiju gde sam imala druženje sa čovekom takvog tipa, doživela sam reketiranje i otimanje nagrade, što se ne bi desilo u realnom svetu, kasnije sam ispaštala da bi sebi bilo šta slično dozvolila, samo daleko im lepa kuća...Nisam bila trudna, ja sam tada već otišla pod Ostrog, a ovo (pobačaj) je bilo tri dana ranije. Kakvi su to ljudi kada pomisle da bih se sa takvim stvarima igrala da bih dobila, šta, vest na portalu?!

AFERA "ROZE PORŠE"

Ono što je mnoge, takođe, zanimalo kada su Asmin i Stanija u pitanju, jeste Asminov poklon za njen rođendan. On joj je, naime, kupio roze Poršea, a kako niko nije verovao da je to istina, ona je to potvrdila i u uživo emisiji, a potom i dostavila fotografije.

- To je on i njegov stil, meni se nije dopadalo zato što je sve okačio ali se o tome pričalo. Ja sam mu rekla da volim pink boju i on mi je kupio poršea, on je meni dao prostora u tom oporavku i meni je to lep znak i pokazatelj. Taj porše je kod njega, još uvek nije stigao kod mene, kad stigne provozaću ga odma - rekla je tada Stanija.

ASMIN JOJ UPLATIO DVA MILIONA DINARA PRE ULASKA U ELITU 9

Neposredno pred početak "Elite 9", Stanija se oglasila na svom instagram profilu, podelivši da joj je na račun leglo dva miliona dinara, otkrivši da je to poklon od tadašnjeg dečka Asmina.

