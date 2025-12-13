Imao sam odnose sa pola estrade, ne daj Bože da kažem imena: Milan Milošević šokirao priznanjem, pa usledio obrt, progovorio i o prostituciji

Voditelj "Elite", Milan Milošević, jedan od omiljenih voditelja publike Pink televizije, pored toga što neretko nasmeje publiku, on zaintrigira sve informacijama koje poseduje, te je tako jednom prilikom šokirao naciju!

Milan Milošević je, naime, u izjavi za medije, govorio o estradi i otkrio da li je nekada bio u emotivnom odnosu sa poznatom ličnošću, te se tako našalio da je bio intiman sa pola estrade.

- S obzirom na to da spavam danju, snovi su mi jako uvrnuti. Bukvalno sam imao intimne odnose sa pola estrade (smeh). U snovima su mi bili od najvećih zvezda do onih koji su se tek probijali. Moji najbliži prijatelji znaju za te moje mokre čudne snove u kojima sam imao takva iskustva koja možda nikad nisam doživeo u realnom životu (smeh). Ne daj bože da kažem imena svih sa kojima sam imao intimne odnose u snu. Eto ovo nikad nisam javno rekao ali sve je to normalno jer su to sve ljudi sa kojima pričam često ili o kojima pričam često i ja, a i mediji koje uredno pratim. Podsvest je čudo, neke od njih ne bih štapom dirnuo, a u snu su mi bili ludilo, rekao je Milan Milošević nedavno.

Dobio ponudu da se bavi prostitucijom

On je govorio i o prostituciji i ponudi koju je dobio da se bavi najstarijih zanatom.

- Mogao sam da se bavim prostitucijom, ali se nikada u životu nisam time bavio! Ja sam posle srednje škole otišao prvo u Novi Sad da živim i tu sam upoznao jednog taksistu i njegovu ženu. Ja bio kao lep, govorili su drugi i oni su meni davali i pare, govorila mi da treba da idem u solarijum i oni mene upoznaju sa nekim dečkom. Da bi oni meni posle jedno mesec dana, slagaću te, rekli na večeri da imaju jednu super ideju - počeo je Milan pa nastavio:

- Kaže: "Ovaj što si ga upoznao, on zarađuje tako što se bavi jednim poslom, a u tebi smo videli da ti to možeš da radiš", kaže: "Ti da radiš za klijente samo koje ti biraš", rekoh: "Molim?", kaže: "mi ćemo da uložimo u tebe, u garderobu, u teretanu da ideš, ne moraš da budeš s kim nećeš", kada sam video koliko je sati, odmah sam zamislio kako me hapse. Ja sam njih vremenom izbegavao. Ispričam ja to mojoj mami, ona je bila u tom strahu, kaže: "S kim se ti družiš?"...Meni je sve krenulo otkako sam došao na televiziju Pink. Moj ulazak u rijaliti je bio mač sa dve oštrice, kada sam bio najbolji u svom poslu kao novinar - rekao je Milan Milošević u podkastu "Na liniji života".

Inače, Milan je nedavno govorio o pevačicama i otkrio koje su mu najiritantnije.

- Držaću se pevača i pevačica. Najiritantnija osoba na estradi, kada gledam njene intervjue, mi je Milica Pavlović, a isto tako i Barbara Bobak. Pesme obožavam, ali su mi iritantne što se tiče njihovih priča i tih stvari koje one pričaju. Totalno mi para uši, ne mogu da odgledam do kraja, ali pesme obožavam - rekao je bez ustručavanja gostujući u podkastu.

Autor: Nikola Žugić