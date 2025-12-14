AKTUELNO

Domaći

ZLATA JE OBOŽAVA: Peja otkrio da je Ena oduševila njegovu porodicu, pa progovorio o svadbenim zvonima, evo da li staju na LUDI KAMEN!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrili brojne detalje iz svog odnosa!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti autorke i voditeljke Sanje Marinković bili su Ena Čolić, Jovan Pejić Peja, Darko Lazić, Katarina Lazić, Žarko Jokanović i Milica Milša.

Foto: TV Pink Printscreen

Peja i Ena su otkrili da su premostili brojne prepreke i da je samim tim njihova ljubav ojačala.

- Starija sam od njega, ali je Peja ipak taj koji je staloženiji od mene. Veoma sam detinjasta, rekla bih da nemam neku istaknutu mudrost, ali mi je do njega veoma stalo, ne dam ga, borim se za našu ljubav. Uvek popustim jer mi je naša ljubav najpreča - rekla je Ena.

- Bude ljudi koji pišu svakakve gluposti, jer je naš život i odnos bio pred budnim okom kamerama, pa daju sebi za pravo, ali je najvažnije da smo nas dvoje zadovoljni i da naše porodice podržavaju taj odnos. Moja majka Zlata obožava Enu, ali veoma obožava - istakao je Peja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zlata ima na vitrini našu sliku - dodala je Ena.

- Zlata je istinski voli. Ena je svesna toga da me istinski voli. Napolju se ne raspravljamo. Mislio sam da će biti nekih problema kad dođe kod mene na slavu. Međutim, Ena je pokazala da je veoma sposobna žena, čistila je i prala.

Peja je ekskluzivno otkrio da li sa svojom lepštom polovinom planira da stane na ludi kamen.

- Da, jesam. Za koju godinu sam sigurno spremam da uđem u brak.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Evo šta se dešava van kamera: Anđelo otkrio da li ljubomoriše Aniti! (VIDEO)

Domaći

Drago mi je da se diskovi ponovo kupuju: Goga Sekulić otkrila dalje poslovne planove, pa progovorila o ponovnom stajanju na ludi kamen!

Domaći

NIŠTA NEĆE BITI ISTO: Milan Milošević progovorio o SPEKTAKLU koji nas sutra uveče čeka kada je reč o najgledanijem rijalitiju svih vremena 'Eliti 9!'

Domaći

ZLATA SE IZVIKALA NA MENE: Zorica progovorila o odnosu ćerke i zeta! Brunclikova ih je spojila, a oni su od nje KRILI ROMANSU GODINAMA - Ovo je cela i

Domaći

SAŠI JE PISALA PORUKE, A SUZANI SE NIJE JAVLJALA: Pevač progovorio o Breninom odnosu sa Popovićem: SUZANA MI JE REKLA...

Zadruga

Nastao smehotes u studiju: Gledalac doveo Stanislava do suza, on otkrio da li je u vezi sa Majom Marinković! (VIDEO)