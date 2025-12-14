ZLATA JE OBOŽAVA: Peja otkrio da je Ena oduševila njegovu porodicu, pa progovorio o svadbenim zvonima, evo da li staju na LUDI KAMEN!

Otkrili brojne detalje iz svog odnosa!

U novom izdanju emisije ''Magazin In'', gosti autorke i voditeljke Sanje Marinković bili su Ena Čolić, Jovan Pejić Peja, Darko Lazić, Katarina Lazić, Žarko Jokanović i Milica Milša.

Peja i Ena su otkrili da su premostili brojne prepreke i da je samim tim njihova ljubav ojačala.

- Starija sam od njega, ali je Peja ipak taj koji je staloženiji od mene. Veoma sam detinjasta, rekla bih da nemam neku istaknutu mudrost, ali mi je do njega veoma stalo, ne dam ga, borim se za našu ljubav. Uvek popustim jer mi je naša ljubav najpreča - rekla je Ena.

- Bude ljudi koji pišu svakakve gluposti, jer je naš život i odnos bio pred budnim okom kamerama, pa daju sebi za pravo, ali je najvažnije da smo nas dvoje zadovoljni i da naše porodice podržavaju taj odnos. Moja majka Zlata obožava Enu, ali veoma obožava - istakao je Peja.

- Zlata ima na vitrini našu sliku - dodala je Ena.

- Zlata je istinski voli. Ena je svesna toga da me istinski voli. Napolju se ne raspravljamo. Mislio sam da će biti nekih problema kad dođe kod mene na slavu. Međutim, Ena je pokazala da je veoma sposobna žena, čistila je i prala.

Peja je ekskluzivno otkrio da li sa svojom lepštom polovinom planira da stane na ludi kamen.

- Da, jesam. Za koju godinu sam sigurno spremam da uđem u brak.

Autor: S.Z.