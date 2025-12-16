Bila je jedna od najlepših zadrugarki, a sada pokazala muža! Promenila lični opis i ima obline kao Pamela Anderson: On je grli i ne pušta, mreže se usijale

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga", Eleonora Miljković, i dan-danas važi za jednu od najatraktivnijih i najlepših učesnica koje su ikada kročile na velelepno imanje, a sada je podigla prašinu objavivši fotografije sa suprugom!

Eleonora Miljković, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", koju publika pamti kao jednu od najprirodnijih i najlepših devojaka u rijalitiju, ponovo je podigla prašinu na društvenim mrežama. Ovaj put, Eleonora je objavila fotografije sa svojim suprugom.

Na najnovijim slikama pozira u crvenom bikiniju koji je sličan onom koji je proslavio čuvenu Pamelu Anderson u kultnim "Čuvarima plaže", a osim toga i Eleonorine rasne obline identične su kao Pameline.

Međutim, najveću pažnju privukao je trenutak sa njenim mužem, koji je na fotografiji snažno grli i ne ispušta je iz zagrljaja. Njihov blizak i zaljubljen prizor dodatno je zapalio mreže, pa su se komentari samo nizali.

Autor: Nikola Žugić