AKTUELNO

Domaći

Jelena Pešić i Mladen pomogli UGROŽENOJ PORODICI, pa uputili APEL: Četvoro dece ostalo bez oca, žive na rubu egzistencije, a OVAKO MOŽETE DA POMOGNETE (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Voditeljka RED televizije Jelena Pešić i Mladen Vuletić, još jednom su pokazali da imaju veliko srce, te su tako pomogli porodici Savić, koja se trenutno nalazi u veoma teškoj situaciji!

Kako smo razgovarali sa Mladenom i Jelenom, oni su se našli porodici Savić, te su članovima ove porodice pomogli onoliko koliko su mogli, s obzirom na to da se ova porodica suočava sa jako teškim periodom života.

Naime, radi se o porodici koju čini majka Slobodanka Savić, koja je ostala sama sa četiri devojčice koje su uzrasta: godinu i po dana, tri godine, četiri i šest godina, a koje se svako jutro bude, sa nadom da im je otac na poslu i da će ga jednog dana ugledati na vratima svog doma. Njihov otac bio je zdrav čovek, a jedne noći legao je da spava i više se nikada, nažalost nije probudio.

Ove četiri princeze ostale su same sa majkom i žive u uslovima koji nisu nimalo zavidni, a majka ne može da radi, s obzirom da mora da vodi sama brigu o sve četiri. Ono što je ovaj bračni par zatekao kada je otišao kod ove porodice jeste vlaga, polomljeni kreveti , polomljeni ormari i uprkos svemu što ih je zadesilo, četiri nasmejane devojčice sa svojom majkom.

Mladen i Jelena su ovom prilikom ovoj porodici kupili televizor, veš mašinu, tablet, hranu i garderobu, ali ono na šta oni apeluju, jeste da je ovoj porodici pomoć, u bilo kakvom smislu, preko potrebna i to na duže staze.

Kako nam je Jelena otkrila u neformalnom razgovoru, ona nije mogla da suzdrži emocije, te je i zaplakala, a kako kaže, oni će dati sve od sebe da pomognu još ovoj porodici, pa će se čak i potruditi da im izgrade kupatilo, ali i napominje da ova majka, neće imati deci šta da da da jedu kroz mesec dana.

POMOĆ MOŽETE UPLATITI I NOVČANO NA TEKUĆI RAČUN PORODICE:

Slobodanka Savić - 325-9300706358184-44

Foto: Pink.rs

Autor: D.T., Nikola Žugić

#Jelena Pešić

#Mladen Vuletić

#apel

#humanitarna pomoć

#muž

#suprug

#voditeljka

POVEZANE VESTI

Beograd

MILION DINARA ZA SAMOHRANOG OCA PETORO DECE! Željko Mitrović pomogao još jednoj ugroženoj porodici.

Domaći

Lepi Mića dvojnik pokojne babe Jelene Pešić, bivša zadrugarka plakala svaki put kad ga je gledala u oči: Svima je bilo smešno, a meni... (VIDEO)

Domaći

Naša voditeljka se popela mužu na ramena: Objavila fotku iz porodičnog doma kako su kitili jelku (FOTO)

Društvo

HITAN APEL: Nedostaje krv – evo gde i kada možete da pomognete!

Domaći

SLOBA I JELENA SPASILI ŽENU SA DETETOM: Pronašli je u napuštenom objektu, pa joj pomogli, a onda su poslali APEL svima

Domaći

''Naša deca ne znaju samo za tržne centre, već i za crkve i manastire'' Ovako se praznuje Badnji dan kod voditeljke Jelene Vuletić i njenog muža: Sve