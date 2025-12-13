Jelena Pešić i Mladen pomogli UGROŽENOJ PORODICI, pa uputili APEL: Četvoro dece ostalo bez oca, žive na rubu egzistencije, a OVAKO MOŽETE DA POMOGNETE (FOTO)

Voditeljka RED televizije Jelena Pešić i Mladen Vuletić, još jednom su pokazali da imaju veliko srce, te su tako pomogli porodici Savić, koja se trenutno nalazi u veoma teškoj situaciji!

Kako smo razgovarali sa Mladenom i Jelenom, oni su se našli porodici Savić, te su članovima ove porodice pomogli onoliko koliko su mogli, s obzirom na to da se ova porodica suočava sa jako teškim periodom života.

Naime, radi se o porodici koju čini majka Slobodanka Savić, koja je ostala sama sa četiri devojčice koje su uzrasta: godinu i po dana, tri godine, četiri i šest godina, a koje se svako jutro bude, sa nadom da im je otac na poslu i da će ga jednog dana ugledati na vratima svog doma. Njihov otac bio je zdrav čovek, a jedne noći legao je da spava i više se nikada, nažalost nije probudio.

Ove četiri princeze ostale su same sa majkom i žive u uslovima koji nisu nimalo zavidni, a majka ne može da radi, s obzirom da mora da vodi sama brigu o sve četiri. Ono što je ovaj bračni par zatekao kada je otišao kod ove porodice jeste vlaga, polomljeni kreveti , polomljeni ormari i uprkos svemu što ih je zadesilo, četiri nasmejane devojčice sa svojom majkom.

Mladen i Jelena su ovom prilikom ovoj porodici kupili televizor, veš mašinu, tablet, hranu i garderobu, ali ono na šta oni apeluju, jeste da je ovoj porodici pomoć, u bilo kakvom smislu, preko potrebna i to na duže staze.

Kako nam je Jelena otkrila u neformalnom razgovoru, ona nije mogla da suzdrži emocije, te je i zaplakala, a kako kaže, oni će dati sve od sebe da pomognu još ovoj porodici, pa će se čak i potruditi da im izgrade kupatilo, ali i napominje da ova majka, neće imati deci šta da da da jedu kroz mesec dana.

POMOĆ MOŽETE UPLATITI I NOVČANO NA TEKUĆI RAČUN PORODICE: Slobodanka Savić - 325-9300706358184-44

Autor: D.T., Nikola Žugić