Citiraću Takija 'briga mačku šta miševi misle o njoj' Nakon optužbi da je OTUĐIVALA novac od podrške, oglasila se Biljana i uzvratila Aneli: Cilj im je da me uvuku u blato u kom se oni VALJAJU

Tokom jučerašnjeg dana, Aneli Ahmić, Lukina bivša verenica, iznela je najstrašnije optužbe na račun Vujovićeve majke, Biljane Vujović, a nakon istih, pozvali smo njegovu majku kako bi čuli i njenu stranu priče!

Aneli Ahmić, bivša verenica Luke Vujovića, nakon skandalozne svađe i raskida u hotelu, u kojoj su sve stvari letele po istom, rešila je da ne bude više sa Lukom, pri čemu i on stoji, ali kako vreme odmiče, njihove svađe su sve intenzivnije i intenzivnije.

Aneli je tokom jučerašnjeg dana, naime, otkrila da zna da je Lukina majka, Biljana Vujović, tokom trajanja osme sezone "Elite", kako ona tvrdi, otuđivala novac od podrške za poklone, a takođe je poklone od podrške potpisivala kao svoje, tačnije kao da ih je ona poslala, što je Luku ostavilo bez teksta, te je tako udario žestok rafal po njoj.

Ovim povodom, pozvali smo Biljanu, koja je odgovorila Aneli na ove strašne optužbe.

- Vređanje od strane Aneli I njenih, kako članova porodice tako i pojedinih fan grupa mi je ispod časti da komentarišem. To su rekla-kazala priče i nisu potkrepljene dokazima. Uostalom, nismo na sudu. Sve što se za mene kaže je zapravo obrnuto. I cilj i jeste da se ja uvučem u isto blato u kome se oni valjaju. S obzirom na to da tu niko nema šta da izgubi osim mene, ostaću dostojanstvena. Moju reputaciju i ugled ne može da sruši nijedan rijaliti učesnik, pa ni moj sin, a kamoli njegova Bogu hvala, sada bivša verenica - rekla je Biljana i nastavila:

Jedino što sam dužna je možda da se izvinim bivšem suprugu, ali ni to ne mogu radi njegovog rečnika i uvreda koje je izneo na račun nečije ćerke, majke, sestre itd. To što nije bio za Aneli, ispostavilo se kao ispravno, ali sve drugo je sumanuto. Da se vratim na uvrede i klevete na moj račun, citiraću Takija: "Briga mačku šta miševi misle o njoj"

Autor: S. Zindović, N. Ž.