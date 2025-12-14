AKTUELNO

Dr*ljo pijana, nemaš nikoga u životu: Babejićka reži na Kačavendu zbog sukoba sa Zoricom, ne štedi reči na Milenin račun (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, E-Stock/Rajko Ristić ||

Kako je sinoć u "Eliti" sukob Milene Kačavende i Zorice Marković ponovo produbljen, uz mnogo optužbi i prozivki, na svom instagram profilu oglasila se bivša učesnica "Elite 9" i Zoričina drugarica, Aleksandra Babejić!

Zorica i Kačavenda, naime, ratuju već nekoliko meseci unazad, s obzirom na to da su u početku samog rijalitija bile u okej odnosima. Nisu se svađale, a ni vređale, već su se međusobno poštovale. Sukob je nastao onda kada je Zorica pomenula Milenino devojačko prezime koje, kako je Milena tada rekla, ne zna mnogo ljudi u gradu, već da je znala pevačicina drugarica, Ana Ćurčić, koja je Markovićku "napunila" informacijama.

Foto: TV Pink Printscreen

Od tada, njih dve svaki put svojom svađom pomalo šokiraju naciju, ali sasvim sigurno zatresu zidove Bele kuće, a u istima, pljušte žestoke uvrede i prozivke na sve strane.

Te tako, njih dve su se i sinoć sukobile, zbog čega je odzvanjalo imanje u Šimanovcima, a ovim povodom se oglasila Aleksandra Babejić, bivša učesnica "Elite" i Zoričina drugarica, koja je žestoko udarila na Kačavendu.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Baba Milenko je pijana, to se vidi i znam kako se ponaša kada je pijana. Ne napadaj Zoricu dr*ljo matora, nemaš nigde nikoga u životu, go*no od žene - napisala je Babejićka na svom instagram profilu.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

