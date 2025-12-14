Dr*ljo pijana, nemaš nikoga u životu: Babejićka reži na Kačavendu zbog sukoba sa Zoricom, ne štedi reči na Milenin račun (FOTO)

Kako je sinoć u "Eliti" sukob Milene Kačavende i Zorice Marković ponovo produbljen, uz mnogo optužbi i prozivki, na svom instagram profilu oglasila se bivša učesnica "Elite 9" i Zoričina drugarica, Aleksandra Babejić!

Zorica i Kačavenda, naime, ratuju već nekoliko meseci unazad, s obzirom na to da su u početku samog rijalitija bile u okej odnosima. Nisu se svađale, a ni vređale, već su se međusobno poštovale. Sukob je nastao onda kada je Zorica pomenula Milenino devojačko prezime koje, kako je Milena tada rekla, ne zna mnogo ljudi u gradu, već da je znala pevačicina drugarica, Ana Ćurčić, koja je Markovićku "napunila" informacijama.

Od tada, njih dve svaki put svojom svađom pomalo šokiraju naciju, ali sasvim sigurno zatresu zidove Bele kuće, a u istima, pljušte žestoke uvrede i prozivke na sve strane.

Te tako, njih dve su se i sinoć sukobile, zbog čega je odzvanjalo imanje u Šimanovcima, a ovim povodom se oglasila Aleksandra Babejić, bivša učesnica "Elite" i Zoričina drugarica, koja je žestoko udarila na Kačavendu.

- Baba Milenko je pijana, to se vidi i znam kako se ponaša kada je pijana. Ne napadaj Zoricu dr*ljo matora, nemaš nigde nikoga u životu, go*no od žene - napisala je Babejićka na svom instagram profilu.

Autor: Nikola Žugić