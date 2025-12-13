RED PREKORA, RED SLATKOREČIVOSTI: Nakon što ga je nazvala lažovom, Aneli pokvalila Asmina, evo zbog čega (VIDEO)

Toplo-hladno!

Učesnici danas biraju osobu koja je iskrena po svaku cenu. Naredni je svoj stav istakao je Murat.

- Terza je na prvom mestu. Mislim da je bio najiskreniji pored Mine bio, videćemo šta će se dešavati u odnosu sa Sofijom. Moguće je da je ljubav sa Sofijom najiskrenija, jer verujem u njegovu iskrenost. Nerio je na drugom mestu, on je takođe jedna veoma iskrena osoba. Na trećem mestu. Na trećem mestu je Lepi Mića - rekao je Murat.

- Terza je veoma iskren, na osnovu njegovog ponašanja i svega. Matora i Dragana su dokazale isto da su veoma iskrene, a na trećem mestu je Bebica - kazala je Sara Šajić.

- Nerio je na prvom mestu. Iznosio je istinu, pa makar to bilo i na tvoju štetu. Veoma je važno da si slušao samo svoj osećaj i govorio kako jeste. Na drugom mestu je Bebica. Vrlo je iskren, ali to ne menja činjenicu da to nije pohvalno u njegovom slučaju. Dragana je veoma iskrena devojka, svaka joj čast jer je priznala svoje emocije i zbog svoje ljubavi rizikovala mnoge stvari - rekla je Vanja Prodanović.

- Navešću Asmina, on je umeo neke stvari da kaže koje su istina. Filip je na drugom mestu, izrekao je mnoge stvari na svoju štetu, a na trećem mestu je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.