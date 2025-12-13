AKTUELNO

Domaći

BILA SAM U AGONIJI OD VEZE! Ekskluzivno! Stanija razvezala jezik o Asminu: Konačno sam ga se oslobodila, tek ga sada upoznajem! NA ŠTA LIČI, BRUKA ME!

Izvor: pink.rs, Foto: privatna arhiva ||

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević oglasila se za naš portal prvi put nakon što je njen bivši verenik Asmin Durdžić Alibaba protekle noći u emisiji "Elita - Pitanja novinara" otvorio dušu o svim problemima koje su njih dvoje imali u vezi, kao i tome kada je prestao da je voli.

Asmin je priznao da je ljubav prema Staniji počela da mu se gasi desetak dana pred ulazak u rijaliti, a sada je svoju priču iznela i Stanija.

Foto: privatna arhiva

pročitajte još

Šok priznanja Asmina Durdžića: Razvezao jezik o problemima sa Stanijom, pa otkrio da se ljubav ugasila pre Elite! (VIDEO)

- Bila sam maksimum koji je imao – a on je izabrao rijaliti. Prestala sam da ga volim mnogo ranije. Razlog? Pratio je bivšu i rijaliti. Tačka. Možete imati najlepši stan na obali Majamija, život kakav se naziva snom, ali ako muškarac u toj lepoti bira da gleda „Elitu“ i bivšu — onda žena pored njega ostaje sama - počela je priču Stanija za Pink.rs.

Foto: privatna arhiva

- To me je povređivalo. Jer kada je ljubav prava, fokus je na nama, a ne bivšima. Svaki moj pokušaj raskida radio je sve da me vrati. Nije me puštao! Tako da sam bila u agoniji od veze gde me neko ne pušta a sve to radi. Njegov ulazak u „Elitu“ bio je jedini način da se ja tog odnosa konačno oslobodim. I idealan test njegove „velike ljubavi“ prema meni. Rezultat gledamo svi - objašnjava Dobrojevićeva, koja svog bivšeg u rijalitiju ne može da prepozna.

pročitajte još

Nema više Alibabe i Stanije! Asmin sinoć otkrio sve detalje raskida, a OVO je obeležilo njihovu vezu: Izgubila bebu, karambol u Crnoj Gori, afera rozi

- Ovo danas nije čovek kog sam poznavala niti sa kojim sam bila u vezi. Ovo je potpuno drugi lik kog sada upoznajem preko televizije - šokirana je ona.

Foto: privatna arhiva

Dotakla se i Aneli Ahmić, Asminove bivše.

- Što se njegove bivše tiče —najveći blam u istoriji pojavljivanja na TV-u. Ući sa pričom „Stanija mi je otela muža“, a zatim sopstvenim ponašanjem razoriti sopstvenu priču i sebe, više je nego dovoljno reći. To je nivo koji se ne komentariše – samo konstatuje. Posle svega njemu poručujem: Bolju od mene neće naći za života - ni u svetu, a kamoli u rijalitiju. Kvalitetniju, ispravniju i lojalniju? Ne postoji. Potpisujem. To nije ego. To je bilans, u koji se on i ja mnogo dobro razumemo i slažemo, ja fakultetom, a on ulicom. Drugo, mozak mu samleven informacijama o meni, ko god da je to radio, slobodno mu dostavite slike i te „muške“ ruke sa mog Instagrama. Ja sam solo devojka. Tek sam se oslobodila agonije, veze koju je cela javnost gledala i gleda. Tek sam prodisala. Nove veze me ne zanimaju trenutno. Ali da izlazim, da živim, da uživam, oh da, punim plućima - priznala je Stanija.

- I za kraj poručite Alibabici još nešto: Ne bi bilo loše da smrša, da liči na nešto, da se lepše oblači i kulturnije ponaša - čisto da me ne bruka, ako već ne kao partnera, onda bar kao bivšu. Hvala - u svom stilu zaključila je Dobrojevićeva.

pročitajte još

Ono kada 'žena' opere 'ljubavnicu': Stanija ZGROŽENA Alibabinim opravdanjima, brutalno ponizila njega i Aneli: Istina ima replay, a ja sam već... (FOT

Autor: D. Tanasijević

#Asmin Durdžić Alibaba

#ELITA

#Raskid

#Stanija Dobrojević

POVEZANE VESTI

Domaći

STANIJA BESNA KAO RIS! Hitno oglašavanje za Pink.rs nakon što ju je Alibabin otac Mustafa ispljuvao na mrežama: Skinuli su masku, TEK ĆU PROGOVORITI!

Domaći

'SRAM JE BILO, IZNOSI NAŠU NAJDUBLJU INTIMU!' Gori sve! Prvo oglašavanje Asmina Durdžića nakon što ga je Aneli optužila da je bis*ksualac, evo šta kaž

Domaći

STANIJA UZVRAĆA UDARAC! Luka udario na njenu vezu s Alibabom, stigao hitan odgovor, a evo šta je poručila svekrvi Mevlidi!

Domaći

SADA JE SVE JASNO! Stanija i Asmin su ponovo zajedno: On za nju više nije Alibaba, isplivao i dokaz (FOTO)

Domaći

Znači, želi pomirenje sa monstrumom i nasilnikom?! Alibaba urnisao Aneli, usledio kontranapad: Otkad sam sa Stanijom, ni sa jednom ženom nisam... (VID

Domaći

ANELI JE KONDOM ZA JEDNU UPOTREBU! Alibaba urnisao bivšu, stao na Eninu stranu: Bolje da ja odgajam Noru, nego mama koja liže zidove i WC šolje!