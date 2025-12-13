BILA SAM U AGONIJI OD VEZE! Ekskluzivno! Stanija razvezala jezik o Asminu: Konačno sam ga se oslobodila, tek ga sada upoznajem! NA ŠTA LIČI, BRUKA ME!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević oglasila se za naš portal prvi put nakon što je njen bivši verenik Asmin Durdžić Alibaba protekle noći u emisiji "Elita - Pitanja novinara" otvorio dušu o svim problemima koje su njih dvoje imali u vezi, kao i tome kada je prestao da je voli.
Asmin je priznao da je ljubav prema Staniji počela da mu se gasi desetak dana pred ulazak u rijaliti, a sada je svoju priču iznela i Stanija.
- Bila sam maksimum koji je imao – a on je izabrao rijaliti. Prestala sam da ga volim mnogo ranije. Razlog? Pratio je bivšu i rijaliti. Tačka. Možete imati najlepši stan na obali Majamija, život kakav se naziva snom, ali ako muškarac u toj lepoti bira da gleda „Elitu“ i bivšu — onda žena pored njega ostaje sama - počela je priču Stanija za Pink.rs.
- To me je povređivalo. Jer kada je ljubav prava, fokus je na nama, a ne bivšima. Svaki moj pokušaj raskida radio je sve da me vrati. Nije me puštao! Tako da sam bila u agoniji od veze gde me neko ne pušta a sve to radi. Njegov ulazak u „Elitu“ bio je jedini način da se ja tog odnosa konačno oslobodim. I idealan test njegove „velike ljubavi“ prema meni. Rezultat gledamo svi - objašnjava Dobrojevićeva, koja svog bivšeg u rijalitiju ne može da prepozna.
- Ovo danas nije čovek kog sam poznavala niti sa kojim sam bila u vezi. Ovo je potpuno drugi lik kog sada upoznajem preko televizije - šokirana je ona.
Dotakla se i Aneli Ahmić, Asminove bivše.
- Što se njegove bivše tiče —najveći blam u istoriji pojavljivanja na TV-u. Ući sa pričom „Stanija mi je otela muža“, a zatim sopstvenim ponašanjem razoriti sopstvenu priču i sebe, više je nego dovoljno reći. To je nivo koji se ne komentariše – samo konstatuje. Posle svega njemu poručujem: Bolju od mene neće naći za života - ni u svetu, a kamoli u rijalitiju. Kvalitetniju, ispravniju i lojalniju? Ne postoji. Potpisujem. To nije ego. To je bilans, u koji se on i ja mnogo dobro razumemo i slažemo, ja fakultetom, a on ulicom. Drugo, mozak mu samleven informacijama o meni, ko god da je to radio, slobodno mu dostavite slike i te „muške“ ruke sa mog Instagrama. Ja sam solo devojka. Tek sam se oslobodila agonije, veze koju je cela javnost gledala i gleda. Tek sam prodisala. Nove veze me ne zanimaju trenutno. Ali da izlazim, da živim, da uživam, oh da, punim plućima - priznala je Stanija.
- I za kraj poručite Alibabici još nešto: Ne bi bilo loše da smrša, da liči na nešto, da se lepše oblači i kulturnije ponaša - čisto da me ne bruka, ako već ne kao partnera, onda bar kao bivšu. Hvala - u svom stilu zaključila je Dobrojevićeva.
