AKTUELNO

Domaći

TEŠIŠ SE DA NE VOLIM ASMINA: Aneli zapenila na Luku, uputila mu žestoke reči: KEPECU JEDAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bukti rat!

Nakon što je Dača Virijević rekao Aneli Ahmić da je Luka Vujović rekao da bi ona bila sa svim bivšim momcima kada bi dobila zeleno svetlo, ona je otišla do Paba, kako bi se suočila sa bivšim.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, reci ovom kepecu da ne priča Dači da ja ne volim Asmina i da bih ja bila sa njim da mi da zeleno svetlo. Kepecu jedan, samo se ti teši da ne volim Asmina - rekla je Aneli.

- Rekao sam da si po postupcima takva ispala - rekao je Luka.

- Ona kod kuće što te je odgajala, ona je to - kazala je Aneli.

- Ko mi je ku*va? - upitao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRAVO U METU: Ivan dao sve od sebe da baci ljagu na Asmina zbog Aneli, Dača mu sasuo istinu u lice! (VIDEO)

Zadruga

PIJUN MALENI: Aneli brutalno ponizila Luku, on joj uzvratio bez zadrške: IZOBLIČILA SI SE, GADI MI SE S KIM SAM BIO! (VIDEO)

Zadruga

PREBACILA LOPTU NA MAJU: Aneli optužila Luku da gaji emocije prema Marinkovićevoj: SRAM TE BILO... (VIDEO)

Zadruga

Pomirila bi se sa mnom očas posla: Alibaba razotkrio Aneli do srži, pljušte žestoke prozivke! (VIDEO)

Zadruga

MARŠ, PALJBA: Aneli ponovo ODUVALA Luku, on promenio sve boje, pa joj poručio: IDI U IZOLACIJU, TAMO TI JE MESTO! (VIDEO)

Zadruga

Želi ono što je moje, želi da bude ja: Anita dočekala Aneli na zicer i brutalno je ponizila, ona ne želi da se svađa sa nebitnima! (VIDEO)