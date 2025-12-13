TEŠIŠ SE DA NE VOLIM ASMINA: Aneli zapenila na Luku, uputila mu žestoke reči: KEPECU JEDAN! (VIDEO)

Bukti rat!

Nakon što je Dača Virijević rekao Aneli Ahmić da je Luka Vujović rekao da bi ona bila sa svim bivšim momcima kada bi dobila zeleno svetlo, ona je otišla do Paba, kako bi se suočila sa bivšim.

- Mićo, reci ovom kepecu da ne priča Dači da ja ne volim Asmina i da bih ja bila sa njim da mi da zeleno svetlo. Kepecu jedan, samo se ti teši da ne volim Asmina - rekla je Aneli.

- Rekao sam da si po postupcima takva ispala - rekao je Luka.

- Ona kod kuće što te je odgajala, ona je to - kazala je Aneli.

- Ko mi je ku*va? - upitao je Luka.

Autor: S.Z.