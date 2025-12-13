VEĆ DUŽI PERIOD NISMO U KONTAKTU! Slađana Mandić, Anelina snajka, prvi put javno o učesnici Elite i Ahmićima: Ti njihovi odnosi...

Poznata bosanskohercegovačka pevačica Slađana Mandić udata je za MMA borca Ajlina Ahmića, rođenog brata učesnice "Elite" Aneli Ahmić, a sada je prvi put progovorila o njihovim familijarnim odnosima koji već treću godinu zaredom intrigiraju balkansku javnost.

Slađana je, naime, svoj muzički put krčila bez povezivanja sa porodicom svog supruga, a relacije kod Ahmića, ali i Anelino ponašanje u rijalitiju, nikada do sada nije javno komentarisala.

Sada je priznala da sa Aneli nije ni u kakvom kontaktu.

-Ja ne. Ajmo reći jedan duži period. Živim svoj život, nema razloga da me povredi niko. Primarna porodica je primarna. Trudim se da vodim svoj život, gledam svog supruga i svoju decu. Nema razloga da neko živi moj život ili ja tuđe. Neka su svi živi i zdravi i to je to. Svako živi na svoj način - rekla je ona i dodala:

-Trudim se da ne pratim toliko. Neke stvari ne mogu da izbegnem, ali se trudim da budem što dalje od toga. Poštujem svakog. Nemam ništa protiv ikoga. Svako živi svoj život, svako pravi svoje izbore, ali meni je fokus muzika, moja karijera. Jako mi je važno da ne povredim osećanja svog partnera. To je najvažnije. To je opet njegova porodica- rekla je ona.

Na pitanje da li je u kontaktu sa ostalim članovima porodice Ahmić, Slađana za Blic kaže:

-To su njihovi odnosi koji postoje pre mene. To je krvno srodstvo, oni najbolje znaju svoje relacije, tako da ja to poštujem. Bitno je da se svi poštujemo. To je dovoljno. Svako živi svoj život. Svako stoji iza svojih odluka.

Bila je to ishitrena odluka

Inače, Slađana se posle 12 godina braka razvela od Anelinog brata Ajlina, a potom je usledilo pomirenje, te je porodica ponovo na okupu.

Da su Ajlin i Slađana ponovo zajedno bilo je jasno svima kada su na mrežama osvanuli snimci i fotografije s njegove rođendanske proslave, a Slađana kaže:

-Kada prenagliš u nekoj odluci i kažeš da si odlučio da se razdvojiš. Razvod je jedna ozbiljna stvar. To je bila jedna ishitrena, jako loša odluka. Jedna prva manja kriza nakon 12,13 godina, ali nikada nije manjkalo ljubavi. Ishitrena odluka sa moje i sa suprotne strane. Na kraju to je bila jedna vrsta inata. Ono što je najvažnije da nikada nije falilo ljubavi- rekla je Slađa i dodala da se kaje zbog te odluke.

-Najviše zbog naše dece koje su propatila u tom periodu. Na kraju to je jedna životna škola. Danas je teško održati brak, ali kada ima ljubavi sve se može prevazići. Hvala bogu još smo jači. Ozbiljan životni šamar koji nas je prodrmao.

Autor: D. T.