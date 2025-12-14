ONA GA NIJE PREBOLELA: Bivša zadrugarka iskazala uverenje da je Asmin Anelina BOLNA RANA, oplela po propaloj vezi sa Lukom: NI ON NIJE BIO ISPRAVAN PREMA NJOJ! (VIDEO)

Dala svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gošća voditeljskog para Jovana Ilića - Joce novinara i Anastasije Buđić bila je Anja Todorović.

Kako gledaš na odnos Aneli i Asmina?

- Ona njega nije prebolela. Mislim da nije istina ono što je on govorio da su dete napravili slučajno. Emocije su postojale, a da li sa njegove strane postoje još uvek, to več ne znam. Mutan je, pa je teško zaključiti šta miski. Janjuš i Luka su joj poslužili da prebrodi neki period i pokuša da ga preboli, ali očigledno to nije uspela. Što se tiče njihovog odnosa, ono što njihovi postupci govore, to je da deluju kao da se nisu potpuno ohladili jedno od drugog. Međutim, degutantno mi je jer nemaju nikakve granice. Najstrašnije se vređaju, pa onda jedno drugom prelaze preko svega, meni je to ekstremno. Prešli su svaku granicu. Svaka osoba mora da ima granice.

Kako gledaš na Luku u celoj toj priči?

- On nije jadan. Flertovao je sa drugim devojkama dok ona nije ušla u rijaliti. Aneli nije dobra bila sa Majom, a on je davao njoj paštete. Nije ni on ispravan i mislim da ne voli Aneli, jer je svojim postupcima to pokazao. Da je njemu istinski stalo do Aneli, on bi nakon svega što se desilo sa Asminom bio van sebe. Plakao bi, pokazao emocije, a on to ne redi. Ne vidim da tu ima ljubavi.

Autor: S.Z.