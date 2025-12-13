SKANDAL! Terzin brat preko posrednika nudio Milici Veličković 2.000 evra da mu da Barbaru na sat vremena, a onda je NASTAO HAOS!

Učesnik "Elite" Borislav Terzić Terza već nedeljama unazad glasno negoduje zbog toga što, otkako je ušao u novu sezonu rijalitija, nema mogućnost da viđa ćerku Barbaru koju je dobio sa bivšom učesnicom Milicom Veličković, koju je prošle godine trudnu prevario sa Sofijom Janićijević, sa kojom je sada obnovio vezu.

Terzić je letos najpre upoznao ćerku Barbaru, koja se u međuvremenu rodila i napunila šest meseci, a uprkos njegovom i Miličinom ratu zbog javne preljube tokom njene trudnoće, dozvolila mu je da viđa ćerku. Realizovano je nekoliko susreta ćerke i oca, a Terza već nedeljama ne krije koliko je kivan što Milica, kako kaže, neće da mu dovede ćerku da je vidi, prvi rođendan i krštenje organizuje sama, dok je on u rijalitiju, kao i zbog toga što nema nijednu ćerkinu sliku.

Pravdu će, kako je najavio, potažiti na sudu, a u želji da pomogne bratu i obraduje ga tokom novogodišnjih praznika, Miloš Terzić, Borin rođeni brat, pokušao je da odobrovolji Milicu i uzme joj ćerku "na sat vremena".

Naime, kako Pink.rs saznaje, Miloš Terzić već dugo nema kontakt sa Milicom Veličković, te je preko posrednika pokušao da dopre do nje i odobrovolji je na nesvakidašnji način.

- Miloš zna koliko bi Terzu usrećilo da za Novu godinu, kada budu posete porodica, vidi Barbaru u Beloj kući. Jasno je da Milica to, posle svega što su joj svi oni priredili, nikada ne bi dozvolila, niti bi mu u Belu kuću dovodila ćerku, pa je on došao na ideju da preko Munjeza, pošto zna da su oni dobri, da se čuju, ponudi Milici dve hiljade evra u kešu, samo da mu da Barbaru na sat vremena, da je on odvede u Šimanovce za Novu godinu. Svoju ideju je rekao Munjezu i zamolio ga je da pita, da ubedi Milicu, što je on i učinio, iako je u startu znao da nema ništa od te priče i razmišljao se da li da je uopšte pita bilo šta - govori za Pink.rs izvor blizak bivšim učesnicima "Elite" (ime poznato redakciji) i nastavlja:

- Naravno, Milica nije htela ni da čuje, bukvalno je bila u fazonu:"Je l' on realan šta mene pita uopšte?". Rekla je da je to ne zanima i da je vređa i sama pomisao Terzića da bi ona svoje dete iznajmljivala za bilo koje pare, pošto joj ova ponuda Terzićevog brata baš tako izgleda. Neće ni da čuje. Baš je poludela, iznervirala se opasno i oduvala ih sve - otkrio je za Pink.rs izvor.

Ovim povodom pokušali smo da stupimo u kontakt sa Milicom koja nije odgovarala na naše pozive.

Tužiću Milicu

Podsetimo, Terza je u sredu na "Pitanjima gledalaca" ponovo optužio bivšu verenicu da mu ne da da viđa dete, zbog čega će morati da se obrati nadležnim organima.

- Nije normalno da mi neko tera inat preko deteta i da mi ne da da viđam dete. Ja nisam napolju jednu lošu izjavu dao o njoj, ali ne može ona je takva. Izgleda da će to morati da ode na sud da bih bio miran. Svašta mi je pisala: "Ti si monstrum, porodica su ti monstrumi i svi ste isti". Ona čačka nju (Sofiju) na TikTok-u, pa devojka mora da odgovori. Ja sam joj rekao ako neće probleme da je ne dira. Pitao sam i što mene vređa na TikTok-u i ponižava me, rekla mi je da mora da zaradi pare - nastavio je Terza.

Autor: D. Tanasijević