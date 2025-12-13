VRLO RADO ĆU MU PROSLEDITI SNAJKU: Bajo svim silama navija da se Aneli vrati među Durdžiće: Mog Luku je stigla kazna, ali... (VIDEO)

Stavio sve karte na sto!

U emisiju ''Pitam za druga'', putem telefonskog uključenja oglasio se otac aktuelnog učesnika ''Elite 9'' Luke Vujovića, Nikola Vujović Bajo.

On je na početku razgovora otkrio kako gleda na trenutnu situaciju između Aneli Ahmić, Luke Vujovića i Asmina Drudžića.

Bajo, spekuliše se o tome da li ćete doći za Novu godinu Luki u posetu?

- Naravno, hoću. Dolazim 100%, to se podrazumeva.

Kako komentarišete to što je Luka rekao da nema potebe da vređate Aneli?

- On će je vređati uskoro još jače. Ako mu bude vređala njegovu majku Biljanu i mene, onda može da očekuje pakao. Ja sam tu da dođem kad budu posete porodica za Novu godinu i da zapečatiram sve, da nikad niko više od Ahmića ne popije čorbu.

Kako gledate na to što se dešava trenutno između Aneli i Asmina?

- Očekivano je da će do toga doći. Mislim da se Asmin sada pere od toga što je uradio, Aneli bi želela iskreno da se vrati. Mustafa ima moć da povrati snajku, ja ću mu sjaku vrlo rado prepustiti u Beogradu. Luka je ovo zaslužio jer je sve ostavio iza sebe i okrenuo se samo njoj. Njega je kazna stigla, ali je ovo dobro što se desilo sad. Da se napolju desilo, ko zna na koji način bi mogla da mu napakosti.

Da li imate neke dokaze o Aneli, koji bi njoj mogli da naškode?

- Naravno. Posedujem ih, ali samo polako. Čekam trenutak kada ću ja sve to da objavim.

Kako reagujete na to što je Aneli rekla da je Luka ranije bio nasilan prema njoj?

- Da je bio nasilan, znao bi se i pre za to. Nikako, on nije takav. Danas mu je rekla da mu je majka ku*va, pa eto kako je reagovao. Ona je svesna da gubi Luku, pa se ponaša kako se ponaša. Nju je Asmin otkačio, pa se sada sveti luki. Ja poznajem tu felu, znam ja takvu sortu vrlo dobro. Jedini Lukin spas je Asmin, da se ona zbliži sa njim i ode njemu.

Kako gledate na odnos Luke i Asmina?

- Mislim da među njima neće doći do velikog problema. Smatram da Asmin neće uskoro priznati emocije prema njoj, ali da će se desiti u nekom trenutku. Moja nada je i onaj Anđelo, možda i on bude njen novi momak.

Kako bi reagovali da se Luka pomiri sa Aneli?

- Neće. Imamo samo dve solucije. Da se ja naljutim, ili da okonča zauvek.

Da li ste primetili da mu se dopada neka nova devojka?

- Neće on sigurno ulaziti u nove odnose ozbiljno, siguran sam. Što se tiče Luke, ja ne mogu da verujem 100% da se neće vratiti Aneli, ali mogu da se nadam da je ove godine ličio na majku, a da će od Nove godine ličiti na mene.

Da li je porodica Ahmić pokušala da Vas kontaktira?

- Ne, što bi me kontaktirali? Šta je njihova Aneli uradila sve mom sinu? Molim vas, oni nemaju za šta mene da krive.

