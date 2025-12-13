ASMIN JE ŽELEO SEBI DA ODUZME ŽIVOT DVA PUTA: Mustafa šokirao priznanjem, urnisao Staniju, pa otkrio u kom slučaju će se zbog Aneli ODREĆI SINA (VIDEO)

U emisiju ''Pitam za druga'' se uključio otac Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić, koji se osvrnuo na trenutnu situaciju između njegovog sina i Aneli Ahmić.

Mustafa, kako ste?

- Što se tiče Aneli, mislim da Aneli i Asmin nisu zajedno. Ona nije zvanično moja snajka. Ne mogu nekome uzeti snajku, pa je vratiti. Bajo i ja moramo da se vidimo za Novu godinu, da vidimo čija će ona biti.

Kako gledate na to što su Asmin i Aneli pričali o tome da bi bilo moguće da dobiju sina Armanda?

- Od tog pomirenja nakon svih poniženja i uvereda nema ništa. Posle svega izrečenog na račun moje supruge i mene, ništa od toga nema. Nisam zlopamtilo i nisam zločest. Možda Aneli nije sve to zaslužila da joj se desi kako jeste, ali je slušala svoju porodicu, koja ju je usmerila u nekom određenom pravcu.

Da li mislite da postoje emocije između Aneli i Asmina?

- Asmin je iz njene priče predstavljen kao najveći monstrum. Skoro cela bivša Jugoslavija je bila protiv njega. Moj sin je postupio savremeno, pokazao je da nije divljak. Ona bi se njemu vratila, to je sigurno, ali ne želim da mislim da je on psihički oboleo da se vrati nakon svega u taj odnos. Da li postoji jedan jedini muškarac koji bi se vratio ženi koja ga je na onakav način ponižavala, kao što je Aneli mog sina?! Moj sin se jednoj ženi poveravao, želeo je dva puta da se ubije. To je veoma teško, dva puta je želeo da se zakuca autom. Kako čovek da razmišlja, kada je Aneli onakve nebuloze izgovarala na njegov račun i brojne morbidnosti, što je sramota.

U kakvom ste odnosu sa Stanijom?

- Trebalo je da pazi na svoje izjave, da ja ne bih rekao neke stvari. Ne bih da otkrivam baš sve detalje. Ostaviću ljudima prostora da se pitaju. Ja sam znao da će Stanija da se pere od svega kad Asmin uđe u Elitu. Ona je trebalo da bude uz mog sina, jer je već on materijalno negde njoj pomogao oko tog biznisa koji je pokrenula, da ne pričam o kontejnerima stvari koje su joj stizale, a za koje je govorila da ih sama dizajnira. Pare koje je njoj dao Asmin, o kojima se priča, samo su jedna kap u moru onoga što joj je on dao.

Kako bi reagovali da Aneli i Asmin naprave sina Armanda?

- Ako ikada dođe do ikakvog sek*ualnog odnosa sa Aneli, ja ću ga se javno odreći. Nama Ahmići prete, kakvo pomirenje?! Imamo najveće probleme sa Sitom, koja stalno šalje pretnje. Oni su naučeni samo na silu i agresiju.

