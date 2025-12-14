Idi širi noge, to je tvoje prirodno stanje: Novi karambol u Eliti! Luka i Aneli brutalno zaratili, obezbeđenje moralo da reaguje (VIDEO)

Haos!

Aneli Ahmić došla je u ''Pab Prijatelji'' kod Luke Vujovića i zamerila mu što je za nju pričao da je koristila nedozvoljene supstance, zbog čega je nastao poptuni haos.

- Otišlo je u etar da smo Milica i ja n*rkomani - rekla je Aneli.

- Nikada to nisam rekao - rekao je Luka.

- P*šite k*rac oboje - rekao je Mića.

- Mićo, oladi malo. Ja ako hoću sad ću da zalijem ceo Pab - rekla je Aneli.

- Mrš tamo j*bem li ti majku u p*čku - rekao je Mića.

- Aneli, ajde smiri se i dođi sebi - rekao je Luka.

- Mrš klošaru, neću sad otićiz iz Paba nikad. Izbaci ovu p*čketinu ćelavu, on će da srozava dve majke ovde - rekla je Aneli.

- Daj mi pola cedevite moje i tri hiljade dinara - rekao je Luka.

- P*čko ćelava, skloni mi se s očiju. P*čko ćelava, klošarko jedan raspali. Milice odmah da ga tužiš da ide na sud - rekla je Aneli.

- Ja nikada nisam to rekao, lagao sam u afektu jer znam šta te boli - rekao je Luka.

- P*čko jedna klošarska, j*bem ti mamu klošarku. Nikada te nisam smatrala za verenika - rekla je Aneli.

- Je l' onda tvoje prirodno stanje da širiš noge u hotelu? - upitao je Luka.

- Jeste s Asminom, to sam uradila da te se rešim u životu - rekla je Aneli.

- Idi širi noge s Asminom onda, paljba - rekao je Luka.

- Objavi dokaze klošaru - rekla je Aneli.

- Dačo ti si kriv što je ona izgubila pare - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić