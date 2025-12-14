Idi širi noge, to je tvoje prirodno stanje: Novi karambol u Eliti! Luka i Aneli brutalno zaratili, obezbeđenje moralo da reaguje (VIDEO)

Haos!
Aneli Ahmić došla je u ''Pab Prijatelji'' kod Luke Vujovića i zamerila mu što je za nju pričao da je koristila nedozvoljene supstance, zbog čega je nastao poptuni haos.
- Otišlo je u etar da smo Milica i ja n*rkomani - rekla je Aneli.
- Nikada to nisam rekao - rekao je Luka.
- P*šite k*rac oboje - rekao je Mića.
- Mićo, oladi malo. Ja ako hoću sad ću da zalijem ceo Pab - rekla je Aneli.
- Mrš tamo j*bem li ti majku u p*čku - rekao je Mića.
- Aneli, ajde smiri se i dođi sebi - rekao je Luka.
- Mrš klošaru, neću sad otićiz iz Paba nikad. Izbaci ovu p*čketinu ćelavu, on će da srozava dve majke ovde - rekla je Aneli.
- Daj mi pola cedevite moje i tri hiljade dinara - rekao je Luka.
- P*čko ćelava, skloni mi se s očiju. P*čko ćelava, klošarko jedan raspali. Milice odmah da ga tužiš da ide na sud - rekla je Aneli.
- Ja nikada nisam to rekao, lagao sam u afektu jer znam šta te boli - rekao je Luka.
- P*čko jedna klošarska, j*bem ti mamu klošarku. Nikada te nisam smatrala za verenika - rekla je Aneli.
- Je l' onda tvoje prirodno stanje da širiš noge u hotelu? - upitao je Luka.
- Jeste s Asminom, to sam uradila da te se rešim u životu - rekla je Aneli.
- Idi širi noge s Asminom onda, paljba - rekao je Luka.
- Objavi dokaze klošaru - rekla je Aneli.
- Dačo ti si kriv što je ona izgubila pare - rekao je Luka.
Autor: N.Panić