Od sudbine se ne može pobeći: Maja podsetila Terzu i Sofiju da ih je podržavala kad niko nije, pa im dala novi vetar u leđa! (VIDEO)

Ovo nisu smeli da zaborave!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću.

- Terza ti i ja smo bili nerazdvojni u Eliti 8, sve dok jednog momenta dok se nije desilo ono sa Aneli. Ove godine si malo kvarniji, ali me nikada ne bi izdao i to znam. Ja sam zahvalan tebi što si bio u najtežim trenutcima uvek tu za mene i znam da si samo pokušavao da mi otvoriš oči za Aneli kao i ostali ljudi, ali tako je - rekao je Luka, pa se osvrnuo na Sofiju:

- Od priče za dvorsku ludu smo došli do toga da je Sofija sada kraljica i da posle kralja Terze nije imala nikoga, a on je uzeo njenu ulogu i postao dvorska luda. Ja kad sam bio vođa sam hteo da stavim Sofiju i Terzu, a on me molio da to ne uradim jer se plašio da ne dođe do nečega. Ja znam da bi on voleo da svi ostave Sofiju, ali ja ću je poslati - rekao je Luka.

- Ja neću da vodim tuđe ratove kao i prošle godine, nisam hteo da se mešam u tu priču, ali sam mu iz dobre namere govorio neke stvari. Kao što sam i Aneli govorio da oni nisu jedno za drugo, tako sam i njemu i on može da se ljuti koliko god hoće. On može da vređa Sofiju, ali ja ću njega isto vređati - rekao je Terza.

Naredna je reč dobila Maja Marinković.

- Ja sam ovo podržavala kad niko nije, čak sam se i sa pola stručnog žirija posvađala jer sam tu nešto videla. Njihov odnos ne može da se odglumi i one suze, vidim da je tu iskreno. Vi imate moju podršku i mislim da Terza trebaš da se boriš za nju jer ti je ostala lojalna. Sofija je prelepa i prezgodna devojka, zanimljiva i jako mi je draga apsolutno. Nemam lošu reč zato što mislim sve najlepše o njoj - rekla je Maja i osvrnula se na Terzu:

- Mi smo od šeste sezone dobri, ali smo ove sezone imali svađu baš žestoku. Mene je on tada jako povredio, ali izvinio mi se i mi smo to rešili - rekla je Maja.

- Meni je stvarno žao, neće se više ponoviti jer je tu Sofija da me kontroliše - našalio se Terza.

- Znam da si mi se iskreno izvinio, ali sam morala da kažem. Ostaviću Sofiju - rekla je Maja.

Autor: N.Panić