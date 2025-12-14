Hvala ti što si ispao čovek: Anđelo se javno izvinio Terzi zbog flerta s Milicom, on brže-bolje okrenuo ploču i optužio bivšu verenicu! (VIDEO)

Samo što se nisu još izgrlili!

U toku je emisija "Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Borislav Terzić Terza i Sofija Janićijević koji imaju mogućnost da ove noći saslušaj mišljenje svojih cimera o njima. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Neću se osvrtati na njihov odnos jer ga nisam pratio. Užas i katastrofa je vaš odnos bio i to što ste uradili, ali ako će vam sad to dobro doneti onda trebate da budete zajedno. O Sofiji imam lepo mišljenje otkad je ušla, mirna si i lepa devojka. Dok smo šetali sam mogao da zaključim da jako ceniš svoju porodicu i ovde si pokazala otkad si ušla da utičeš dobro i na Terzu, pogotovo što nijedna devojka nije mogla da smiri u njemu taj utorak. Mislim da si devojka koja izvlači najbolje iz svojih ljudi, kao i da si verna i lojalna - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Terzu:

- Što se tiče Terze, ja nikada nisam na svojoj koži osetio da me ti pijan izvređaš ili nešto. Imali smo problem u sedmici zbog Matore, ali smo prešli preko toga i bili smo jako dobri. Ja sam ti rekao da imaš pravo i da me udariš i da me pljuneš zbog Milice, izvinio sam ti i stvarno mi je bilo krivo. Mi smo bili drugovi, a ja i Milica porukama jesmo prešli neku prijateljsku granicu. Iznenadio me kako je odreagovao i ovom prilikom ću ti reći: ''Hvala ti na tome što si tako odreagovao i od mene imaš ruku''. Ukoliko budeš uspeo da ideš ovim putem kojim do sada ideš, mislim da ćeš pokazati da si sazreo i da želiš bolji život sebi i ćerkici. Ostaviću Terzu, poslati Sofiju - rekao je Anđelo.

- To je moja veličina što sam ja tako odragovao, drago mi je što nisam napravio sebi problem s njim. Ja njega ne krivim, više bih krivio Milicu jer je trebala da razmišlja o sebi - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić