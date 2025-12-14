Karambol! Bebica izvređao Sofiju i Terzu, on skočio na njega, obezbeđenje uletelo munjevitom brzinom: Je*em ti i brata i snajku, ti si NN! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Prvo ću onu nakazu preko puta njega - rekao je Bebica.

- Je*aću ti mamu, si čuo?! U usta te je*em - urlao je Terza.

- Tata ti je smeće ono policijsko, si me čuo?! Što nisi došao prošle godine. Je*em ti i mamu i tatu, nosata budaletino - rekao je Bebica.

- I mamu i tatu?! Zapamti šta si rekao, u dete ti se svoje kunem - rekao je Terza.

- Ti nemaš dete, ti si NN otac, ti ne postojiš - rekao je Bebica.

- Je l' znaš da ću da ti je*em mamu - rekao je Terza.

- Što se tiče ovog NN oca ovde, on nema dete, ne može da se kune u dete. Je*em li ti mamu i tatu žvalavu u pi*ku - rekao je Bebica.

- Znaš šta će da ti se desi?! - besneo je Terza.

- Tu*ao sam ti i brata i snajku - rekao je Bebica.

- Ostavi porodice, pričaj argumentovano - ubacila se Teodora sa zamerkom na Bebičin račun.

- Terza je nikakav drug, nikakav sin, nikakav otac, nikakav domaćin, to je dokazao prošle godine kada je prevario svoju trudnu verenicu, a ušao je da zaradi za stan i to...Ovo je ozbiljna klošarčina, jedan nitkov koji se svima živima izvinjavao i pop*ušio ku*ac. Ne postoji osoba koju nije izvređao, pa došao da se izvini - rekao je Bebica.

- Smeće jedno smrdljivo! Kako sam je je*ao u bosanskim tablama, to te boli - rekao je Terza.

- Ne znam što vam je problem da izdržite komentare...Ja sam upisan kao otac svoje dece, on nije. U odnosu sa Lukom je pokazao da nije nikakav prijatelj, kada je rekao da je srećan što mu se dešava ovo sa Aneli. Što se tiče Terze, ništarija i čovek koji ne košta ništa. Što se tiče ove glavate nakaze, ja znam s kim je bila letos, ko je je*ao letos, koji je moj drug! - rekao je Bebica.

- Zapamtićeš, u dete sam ti se zakleo - rekao je Terza.

- To ne vredi ništa što si se ti zakleo...Što se tiče ove tetovske dr*ljetine, pokazala je kakva je prošle sezone, naravno, i Kačavenda je rekla da se igra. Ova dva foliranta koriste ovu priču zarad teme u rijalitiju, čeka da joj dođe mama da vidi kakav je odjek napolju. Sama je rekla kada je došla ovde da je devojka silikonskog srca. Dosta toga će ovde izaći, poslaću ovu dr*ljetinu, a ovog kretena ću da ostavim - rekao je Bebica.

- Je*e ti Teodora decu, i Minju i Mateu, ti ćutiš, pi*do jedna - rekao je Terza.

- Decu ti nisam spomenuo, a snajku ti je*em ponovo - rekao je Bebica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić