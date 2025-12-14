AKTUELNO

Više si ja*a o gu*icu olupala nego za Vaskrs: Preljubnica Teodora pokušala da ponizi Sofiju, ali bezuspešno, Terza je demolirao pred svima (VIDEO)

Ne štedi je!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ovo je par koji sam ja, negde, spojila. Ja nisam ovde vređala dok nije došla neka situacija. Mislim da je Sofija namazana, ja sam je i navukla da bude sa Terzom, a evo i kako. Ona je neko ko vapi za tim da bude poznata i uspešna i to je u opisu njene ličnosti, nije ona neko ko vapi za ljubavlju. Iz tog vapaja za pažnjom ušla je u odnos sa Terzom, nije on ne znam ti ni ja ko da bi baš njega izabrala. Sofija je znala da je Milica trudna, zato je i izabrala njega, a ne mislim da je mogla da bira. Sofija je jedno ljudsko dno, jedan ološ, za mene je laka riba koju može da ima svako...Gde se pokazalo da Terza gleda samo korist?! Ta sama Lukina rečenica kada je rekao da ga nije pozvao nijednom napolju i da je non stop bio sa Karićem. Zašto sa Karićem?! Video je korist više sa njim, Luku nije je*ao dva odsto. Ovo ne podržavam, ovo vređanje dece i to, to mi je bezveze, mislim da može argumentovano sve da se kaže. Terza izmišlja da imamo odnose, užasno mi je to, ovde se pozivamo na sud, ne znam kako da se odbranim drugačije. Tužiću te za to, portali će odmah dobiti sve i ko je dobio na sudu. Ako i izgubim neki honorar, častićeš me od tih parica - rekla je Teodora.

- Kao što sam te častio...Kada budem izašao napolje, sve detalje čime se ona bavila, izneću sve o tome. Videćete o čemu pričam, ne želim ovde da pričam, ljudi znaju ko je za osoba. Ja ne bih ovo pričao tek tako, da nisam sedeo sa ozbiljnim likom. Otišla i pop*šila ku*ac Filipu, pa je našla ovde da priča Sofiji - rekao je Terza.

- Sofija, ti si jako kulturna, hvala ti što si bila Hani podrška. Ne družimo se, imam pozitivno mišljenje o tebi - rekao je Nerio.

- Više si ja*a o gu*icu olupala nego za Vaskrs - rekao je Terza Teodori.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

