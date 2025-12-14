Tebe ko oženi, sahraniće ga opština: Jovan Rajić nasmejao sve nominacijom, pohvalio Sofijinu plastiku, a onda je advokatica progovorila (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Sunčici Bajić kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ja ću da krenem od Terze pošto se dobro poznajemo. Dobar je čovek, tu je da pomogne, ne dopada mi se tvoje ishitreno ponašanje prema Mini, prema Maji, ali smatram da si lojalan prijatelj i poverljiva osoba. Ne diraš dok te neko prvi ne dira, dok ti ne diraju porodicu i tako dalje. Sofija mi nije davala pojavom mišljenje da je lojalna, veliki mi je folirant. Ne mogu da kažem da si iskrena, smatram da si itekako mudra, programirana si od jutra do uveče. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Sunčica.

- Terza, on nije neki komentator, došao je ovde da je*e. Dobar je čovek, lepo je vaspitan, domaćin zbog stomaka jeste, sposoban, imam mnogo dobro mišljenje o njemu. Sofija, tebe kratko poznajem, nešto ne znam o tebi, moj osećaj je da tebe ko oženi, sahraniće ga opština. Volećeš svog muža do poslednjeg dinara, plastika je odlična, dobro odrađena i to je to. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Jovan Rajić.

- Počeću od Sofije, prvi put sam je upoznala ovde, mnogo ti dugujem, spasila si me od neke situacije dva puta. Oči su ogledalo duše, mi smo imale priliku da razgovaramo više puta na kratko, ali meni je to dovoljno. Ja sam rekla da ako me neko pita da li osuđujem postupak od prošle godine, naravno da osuđujem, ali sve ono što sam imala priliku da vidim u životu, ovo je kolektivno ludilo. Jako si lepo vaspitana, deca se vaspitavaju do pete godine života, sve posle može da se koriguje i to se donosi od kuće. Jako si mila, apropo onoga što si rekla da sam slagala, ništa slagala nisam, ja ništa ne lažem, čak i na svoju štetu. Što se tiče Terze, ja uvek ocenjujem ljude kako se odnose prema koletkivu, bilo bi bezobrazno, podlo i sujetno da ti neko nešto zameri. Ti si mi prilazio i dizao si me kada sam padala, to ti nikada neću zaboraviti. Odgovorno tvrdim da ti moraš instituciono da ostvariš pravo na očinstvo, pa i pravo na viđanje deteta, kako niko nikada ne bi mogao da ti ospori bilo šta. Meni je nenormalno da ti neko ovde kaže da nisi dobar otac jer nisi bio dobar partner, ti odnosi su dijametralno suprotni. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Jovana advokatica.

Autor: Nikola Žugić