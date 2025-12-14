ODLUKA KOJA MENJA TOK RIJALITIJA! Ivana Šopić saopštila važne vesti učesnicima, više ništa posle ovoga nije isto (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je od strane učesnika nominovan za izbacivanje Bora Terzić Terza, koji je otkrio kakve utiske nosi posle ove emisije.

- Meni je najbitnije da su o Sofiji rekli ovako lepe reči i to mi je najveća pobeda. Samo Bebica je uspeo da je uvredi, a ona je pokazala da su ljudi promenili mišljenje otkako su je upoznali - rekao je Terza.

Nakon toga, voditeljka je saopštila da ove nedelje neće biti izbacivanja.

- Dobrom voljom i odlukom Velikog šefa, Aneli je vođa još jednu nedelju - saopštila je voditeljka.

Autor: Nikola Žugić