ODLUKA KOJA MENJA TOK RIJALITIJA! Ivana Šopić saopštila važne vesti učesnicima, više ništa posle ovoga nije isto (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je da je od strane učesnika nominovan za izbacivanje Bora Terzić Terza, koji je otkrio kakve utiske nosi posle ove emisije.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je najbitnije da su o Sofiji rekli ovako lepe reči i to mi je najveća pobeda. Samo Bebica je uspeo da je uvredi, a ona je pokazala da su ljudi promenili mišljenje otkako su je upoznali - rekao je Terza.

Nakon toga, voditeljka je saopštila da ove nedelje neće biti izbacivanja.

- Dobrom voljom i odlukom Velikog šefa, Aneli je vođa još jednu nedelju - saopštila je voditeljka.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

