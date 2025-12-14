NOMINACIJE KOJE SU PODIGLE VELIKU PRAŠINU! Anđelo se izvinio Terzi flerta sa Milicom, učesnici mahom tražili oproštaj od Sofije zbog teških reči, Bebica opleo po njihovom odnosu, a onda je došlo do ŠOK preokreta koji će promeniti SVE!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Učesnici su tokom noći za nama imali priliku da u emisiji ''Nominacije'', otkriju ovonedeljnim potrčcima Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi šta misli o njima i njihovom odnosu. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić, saopštila je takmičarima veoma važnu informaciju.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, koji je dao svoj sud o Sofiji Janićijević.

- Sofija, pljuvao sam te napolju i ti si mi vratila što je fer. Vidim da Terza cveta pored tebe, tako da bih voleo da budete zajedno. Što se tiče Terza, on mi jako prija i mi nikad ne pričamo o rijalitiju već o ženama i tako dalje. Vidim da si iz dobre porodice, da si pošten, vredan i kulturan momak. Ostaviću Sofiju, nadam se da se Terza neće ljutiti - rekao je Asmin.

Naredna je reč dobila Milena Kačavenda.

- Terza je dobar momak i ja sam na njega posebno osetljiva, to se već zna. On je dobar i vredan čovek, nekako jako porodičan čovek iako to ne izgleda tako. Ti znaš da ja tebe gotivim i znaš da dete i emotivni odnos nemaju veze s mozgom, video si i sam napolju da je gomilu stvari bilo nafilovano. Milica je od žrtve napravila budalu i oni nisu jedno za drugo. Tebi se ništa nije desilo ovde što se ne događa u realnom svetu, ali ja tebe nisam osuđivala kao na Sofiju. Ti si alergičan na kritike i tu promene nema, ali shvatio si da kada si govorio: ''Guraš me u sr*nja i problem'', a ja ga nigde nisam gurala. Sofija je zbog svih tih intervencija delovala hladnokrvno kao i meni na početku, mislila sam da gazi preko mrtvih. Niko ne može da me ubedi da je njihov odnos bio fejk. Nas četiri smo bile u tajnoj grupi i Sofija poruke s Karićem jeste poslala na bombicu, ali ja sam najmanje sumnjala u nju samo što je opravdavam jer je Karić vređao ovde deset meseci. Nas dve smo napolju provodile vreme i družile se, a ona mi nikada nije rekla da joj je stalo do Terze, samo je pričala da mu ne bi prešla preko nekih stvari. Ja sam nju spontano branila jer nisam mogla da gledam kako je ljudi vređaju, nije lepo, ali tada je bila optužena više nego Terza. Što se mene tiče, ona je lepa, odmerena i jako pristojna - rekla je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću, koji se tokom izlaganja nominacije žestoko posvađao sa bivšom devojkom Aneli Ahmić.

- Molim vas pre svega da kažem da ne uzimate zdravo za gotovo neke stvari i ne verujte u ono što sam rekao za Aneli i Milicu, bilo je u besu - rekao je Luka.

- Mene je blam ovoga, ono što je rekao danas za mene i Milicu je totalna laž i mislim da ni Milica ni ja nismo zaslužile da kaže ovakvu stvar. Ovo što se sad dešava je zbog Asmina i zbog toga što me povredio i nije zaštitio kao ženu, a mene Luka ne zanima samo me zanima što širi laži - rekla je Aneli.

- Mene je sramota što sam je upoznao s ljudima napolju koji su joj po ceo dan davali da jede i pije za džabe, a sad ih ona pljuje - rekao je Luka.

Naredna je reč dobila Maja Marinković.

- Ja sam ovo podržavala kad niko nije, čak sam se i sa pola stručnog žirija posvađala jer sam tu nešto videla. Njihov odnos ne može da se odglumi i one suze, vidim da je tu iskreno. Vi imate moju podršku i mislim da Terza trebaš da se boriš za nju jer ti je ostala lojalna. Sofija je prelepa i prezgodna devojka, zanimljiva i jako mi je draga apsolutno. Nemam lošu reč zato što mislim sve najlepše o njoj - rekla je Maja i osvrnula se na Terzu:

- Mi smo od šeste sezone dobri, ali smo ove sezone imali svađu baš žestoku. Mene je on tada jako povredio, ali izvinio mi se i mi smo to rešili - rekla je Maja.

- Meni je stvarno žao, neće se više ponoviti jer je tu Sofija da me kontroliše - našalio se Terza.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aniti Stanojlović.

- Terza i ja se poznajemo od šestice, uvek smo bili super. Mi smo imali jednu svađu u sedmici, ali smo se pomirili. Ti si meni jedan od dražih ukućana i gotivimo se, a što se tiče Milice sada sam na tvojoj strani jer mislim da je ispala folirant. Sofija je lepa, zgodna i atraktivna. Prošle godine sam te komentarisala kako sam te komentarisala, a mislim da si jako pokvarena. Ne vidim da me provociraš, želim da te upoznam i porazgovaram s tobom. Pričaćemo i sedećemo, ali sada nije normalno da sedim s njima zbog Mine. Moram da ostavim Terzu naravno - rekla je Anita.

- Ja da mogu da vratim vreme, ne bih toliko gazila Sofiju jer mislim da je Milica znala šta radi i bila je jako svesna i orijentisana dok je radila neke stvari. Sofija sada smatram da voliš Terzu ili radiš nešto da bi opravdala postupke iz prošle sezone zato što si se narodu zgadila kad je prevario trudnu verenicu s tobom. Vreme je pred nama i videćemo, dokažite sebi i gledaocima neke stvari. Ti si atraktivna, simpatična i zgodna. Što se tiče Terze on je mene najmorbidnije vređao dok je bio s Milicom, ali se neću vraćati na prošlu sezonu. Povukla sam tužbu da bi taj novac dao detetu, ali mislim da nisam zaslužila mnoge stvari od tebe. Ti si duhovit i zanimljiv, jako si lep. Ostaviću Sofiju - rekla je Miljana.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelu Rankoviću.

- Neću se osvrtati na njihov odnos jer ga nisam pratio. Užas i katastrofa je vaš odnos bio i to što ste uradili, ali ako će vam sad to dobro doneti onda trebate da budete zajedno. O Sofiji imam lepo mišljenje otkad je ušla, mirna si i lepa devojka. Dok smo šetali sam mogao da zaključim da jako ceniš svoju porodicu i ovde si pokazala otkad si ušla da utičeš dobro i na Terzu, pogotovo što nijedna devojka nije mogla da smiri u njemu taj utorak. Mislim da si devojka koja izvlači najbolje iz svojih ljudi, kao i da si verna i lojalna - rekao je Anđelo, pa se osvrnuo na Terzu:

- Što se tiče Terze, ja nikada nisam na svojoj koži osetio da me ti pijan izvređaš ili nešto. Imali smo problem u sedmici zbog Matore, ali smo prešli preko toga i bili smo jako dobri. Ja sam ti rekao da imaš pravo i da me udariš i da me pljuneš zbog Milice, izvinio sam ti i stvarno mi je bilo krivo. Mi smo bili drugovi, a ja i Milica porukama jesmo prešli neku prijateljsku granicu. Iznenadio me kako je odreagovao i ovom prilikom ću ti reći: ''Hvala ti na tome što si tako odreagovao i od mene imaš ruku''. Ukoliko budeš uspeo da ideš ovim putem kojim do sada ideš, mislim da ćeš pokazati da si sazreo i da želiš bolji život sebi i ćerkici. Ostaviću Terzu, poslati Sofiju - rekao je Anđelo.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- Sofija baš sam verovao da ti se sviđa Milan. Šalim se naravno, verujem ti da imaš emociju prema Terzi i stvarno trebaš da osećaš to nešto da bi imala opet nešto s njim. Rekao sam negde šta mislim o njihovom odnosu i stvarno trebate da pokažate da je vaš odnos normalan i da će biti normalan. Sofija vidim da si normalna i fina, volim s tobom da popričam i ne smaraš me. Što se tiče Terze, on je super momak i jako si mi drag. Moram da kažem da te volim i da te poštujem, jer ti mene poštuješ. Voleo bih da budeš srećan što se tiče tvoje ćerke jer ja znam koliko sam ja slab što se tiče moje ćerke - rekao je Janjuš, pa dodao:

- To moraš nadoknaditi kad izađeš i voleo bih da ti Milica dovede ćerku da vidiš za njen prvi rođendan jer te ona birala i vi ste ga pravili zajedno. Ti se ništa nisi promenio već si oduvek bio isti. Imaš grešaka što se tiče nekog vređanja i mislim da trebaš da spustiš loptu kada je reč o Mini, nisi trebao da je vređaš jer ste očigledno bili isti u odnosu. Ostaviću Terzu - rekao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Prvo ću onu nakazu preko puta njega - rekao je Bebica.

- Je*aću ti mamu, si čuo?! U usta te je*em - urlao je Terza.

- Tata ti je smeće ono policijsko, si me čuo?! Što nisi došao prošle godine. Je*em ti i mamu i tatu, nosata budaletino - rekao je Bebica.

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Mini Vrbaški kako bi iznela svoju nominaciju.

- Što se tiče ovo dvoje mladih ljudi, biću iskrena, krenuću od Terza. On je neko sa kim sam bila ovde i smatram da, kao što sam i govorila, bolje da smo ostali prijatelji, mislim da je ovo bila, ne da kažem greška, mislim da je on njegove emocije pokušao da skloni negde i da potišti to i nije hteo da prihvati da je i dalje voli. Drago mi je kada ih ovako vidim...On i ja smo dva temperamenta i ne idemo jedno uz drugo, njemu je došlo njegovo, meni je došlo moje. Nema zle krvi, drago mi je što je došlo na moje, možda sam ja tu ispala je*ena stranka...Sofija je ušla, revanširala mi se za sve ono što sam pričala. Nemam sa Sofijom da se svađam i raspravljam, proćaskamo u prolazu, nije ni prirodno da se družimo, ali samo zbog toga što je Terza onako izvređao moju majku, šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Mina.

- Milan je lep dečko i naravno da mi se dopao u tom trenutku, ali ljubav je jača i emocije su jače, ja kada njega vidim, ne vidim više nikoga - rekla je Sofija.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Teodori Delić, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Ovo je par koji sam ja, negde, spojila. Ja nisam ovde vređala dok nije došla neka situacija. Mislim da je Sofija namazana, ja sam je i navukla da bude sa Terzom, a evo i kako. Ona je neko ko vapi za tim da bude poznata i uspešna i to je u opisu njene ličnosti, nije ona neko ko vapi za ljubavlju. Iz tog vapaja za pažnjom ušla je u odnos sa Terzom, nije on ne znam ti ni ja ko da bi baš njega izabrala. Sofija je znala da je Milica trudna, zato je i izabrala njega, a ne mislim da je mogla da bira. Sofija je jedno ljudsko dno, jedan ološ, za mene je laka riba koju može da ima svako...Gde se pokazalo da Terza gleda samo korist?! Ta sama Lukina rečenica kada je rekao da ga nije pozvao nijednom napolju i da je non stop bio sa Karićem. Zašto sa Karićem?! Video je korist više sa njim, Luku nije je*ao dva odsto. Ovo ne podržavam, ovo vređanje dece i to, to mi je bezveze, mislim da može argumentovano sve da se kaže. Terza izmišlja da imamo odnose, užasno mi je to, ovde se pozivamo na sud, ne znam kako da se odbranim drugačije. Tužiću te za to, portali će odmah dobiti sve i ko je dobio na sudu. Ako i izgubim neki honorar, častićeš me od tih parica - rekla je Teodora.

- Kao što sam te častio...Kada budem izašao napolje, sve detalje čime se ona bavila, izneću sve o tome. Videćete o čemu pričam, ne želim ovde da pričam, ljudi znaju ko je za osoba. Ja ne bih ovo pričao tek tako, da nisam sedeo sa ozbiljnim likom. Otišla i pop*šila ku*ac Filipu, pa je našla ovde da priča Sofiji - rekao je Terza.

Jovana Tomić Matora dobila je reč od voditeljke.

- Moj i Terzin odnos ne bi bio ove godine ovakav, da nisam osetila da i napolju mi nije rekao "izvini" i da pokazuje da se kaje, vezano za Munju. Stao je uz druga, rekao je to, morbidno je zvučalo. Ja volim to što on kada kaže "izvini", on to poštuje. Ja znam da je bila svađa između mene, Stefani i Munje, Stefani je ustala i rekla to što je Teodora rekla, da joj je rekao Terza, on je ustao i demantovao. Teodora dve godine trpi laži i izmišljotine, a danas sam ih videla da pričaju preko stola. Ovakvu reakciju je Bebica morao da ima mnogo ranije, pre dve nedelje mu je poklonio sat, a on kaže: "Ne smeta mi to, to je Teodorino", meni neko da vređa devojku kao što je Terza vređao prethodnih dana Teodoru i tada kada se dešavalo ovo sa Filipom, a da on ćuti i pokloni sat, meni to nije normalno - rekla je Matora.

- Bio je petak, pitanja novinara, kada je Stefani to rekla, Terza je to demantovao - rekla je Dragana.

- To možda Teodori u Golfu - dobacio je Terza.

- Svaki put kada se Teodora posvađa sa Bebicom, ona je dobra sa Terzom i ona je našla da mene poredi sa tobom?! Da, svađali smo se Terza i ja, ali on više ne vređa moju devojku, poštuje nas, ali da vređa, sigurno mu ne bih poklonila sat...Što se tiče Sofije, iz godine u godinu, obazriva sam prema sebi. Prva sumnja je uvek istina, prvi put kada sam posumnjala u Sofiju, nevezano za Milicu, negde nam se putevi što se tiče druženja razilaze. Ne osećam netrpeljivost, ali ni želju da se družimo bliže. Ovo je totalno kul. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Hani Duvnjak, kako bi dala svoj sud i iznela nominaciju.

- Ti si Sofija jedina koja zna 98 odsto onoga što sam ja prolazila sve ovo vreme. Po meni, ti si najveća podrška meni i Neriju i često me podsećaš na to koliku mi podršku imamo, jer ja to često zaboravljam, znaš da nisam iz ovog sveta. Iskrena si, prelepa, sve ono najlepše što može da se kaže za nekoga, ja bih rekla za tebe...Što se tiče Terze, prema Neriju si bio divan, drag si mi ovako, nismo mi nešto pričali. Nadam se da ćemo se družiti, sve najbolje imam o tebi. Meni ništa nisi nažao uradio, Nerio je dobar sa tobom, super si prema njemu. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekla je Hana.

- Ja sam u početku podržao vezu Terze i Sofije, posle sam bio skeptičan. Ta veza je započeta utrkom koji muškarac će naći bolju ribu, što je ove godine dokazano sa Minom. Moram da priznam da sam video emociju kod Sofije, ne verujem da je Sofija ušla sa glupim i trulim planom! Ako postoji emocija sa njene strane prema Terzi, a sada vidimo da postoji, čemu onda proveravanje i rađenje nekih stvari sa Anđelom i Milanom?! Mislim da im je odnos mnogo konkretniji, samo iz razloga što je sve ono iza njih i taj kompletan teret koji su nosili je iza njih. Sve je to sada prošlo i zato hoću da verujem da ovde postoji emocija, vidim emociju. Odnos oca i deteta nema nikakve veze sa odnosom oca i njegove nove devojke. Sofija i ja, za sada, imamo korektan odnos, prošle godine nismo imali. Da, u pravu si, možda i jeste zbog Aleksandre, ali ja sam zauvek Comarin drug. Kada smo Milica i ja pričali, nismo pominjali Terzu, više smo tebe, ona će zauvek imati animozitet prema tebi, što je normalno - rekao je Ivan.

Milan Stojičković dobio je reč od voditeljke Ivane Šopić, te je tako izneo svoju nominaciju.

- Krenuću od Sofije. Jako je fina, kulturna, lepa, zgodna devojka. Svidelo mi se što je pristojna i kulturna, skrenula mi je pažnju jer ima te neke švalerske oči, zaista nisam znao da je tolika emocija između nje i Terze. Ja im želim svu sreću ovog sveta, nadam se da nije zlopamtilo i da neće da mu vrati od prošle godine, da se ne igra sa ovim dečkom. Sa Sofijom se ništa ne zna šta je i kako, ja nemam problem da meni neko kaže "ne"...Što se tiče Terze, stojim pri onom što sam rekao na početku, zaista mislim da si kvalitetan dečko i čovek. Kada sam ja bio gazda, ja sam ti rekao zašto si od mene dobio 5.000, u nekim stvarima smo jako slični - rekao je Milan.

- Rajačić?! Njega ćemo voditi u izlazak jedan dobar...Nema potrebe da ja Milana izbegavam, niti dobacuje, niti gleda, video je čovek šta je i kako je - rekao je Terza.

- Ja sam mogao da pošaljem Teodoru i Filipa u izolaciju, nisam hteo, jer ono što ne želite vama, nemojte drugima. Moram da ostavim Terzu, Sofiju šaljem u izolaciju - rekao je Milan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Oni su Ivana bili ovde i pre tačno godinu dana, Milica je bila u kući, baš su bile i nominacije. Milica je rekla da si ti Terza monstrum 1, Sofija monstrum 2 i ja monstrum 3. Ovde se pokazalo ko je monstrum, da žena koja je dozvolila sebi da se vidite kada si izašao, a sada neće da je dovede, pokazala je da je ona monstrum. Što se tiče tvog odnosa sa Minom, pokazao si da nije bilo iskreno sa tvoje strane, verovatno je to bila mala privlačnost. Kvaran si, voliš da spletkariš, ali voliš da daš i nađeš se neprijateljima u nevolji. Ne treba da se pališ na gluposti, sviđa mi se što pokazuješ tuđa prava lica, kao na primer Bebičino, pričao si kako ste ga gu*ili zajedno, a on ti pokloni sat. Tokom cele emisije, Terza i Teodora sve vreme pričaju i svakog dana pričaju i smeju se. Sofija je meni jedini prijatelj u kući, krivo mi je što je predstavljena kao monstrum. Pokazala je Milica da je gora od tebe, s obzirom da je neke stvari radila, kao što smo ovde čuli. Šaljem Terzu, ostavljam Sofiju - rekao je Dača.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Viktoru Gagiću, kako bi izneo svoju nominaciju.

- Terza i ja smo imali normalan odnos, ti si dozvolio da u alkoholisanom stanju meni kažeš neke stvari. Distanca između mene i tebe je sada korektna, pričali smo, rešili smo. Što se tiče Sofije, mislim da si ono namazano sa Milanom uradila da bi izazvala njegovu reakciju i da si videla na čemu si. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekao je Viktor.

- Počeću od Terze, moj utisak je od prošle sezone bio je katastrofa. Plačeš za Milicom, radiš sa Sofijom šta radiš., onda nju ostavljaš, gledala sam te kao nezrelog pubertetliju. Što se Milice tiče, kada neko kao druga strana u tom nekom ratu, koristi dete i uskraćuje dete za roditelja, mislim da nije dobar roditelj, iako daje sve. O Sofiji sam imala pogrešno mišljenje, gledala sam je kao starleticu željnu pažnje, bila si mi perfidna, ne baš dobronamerna, a sada si me demantovala. Negde si slična meni, dopada mi se tvoj miran karakter i tvoja odmerenost. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekla je Vanja Prodanović.

- Terzu znam preko 10 godina, on je iz mojih krajeva, on je emotivan i dobar dečko. Imamo poštovanja jedno prema drugom, neću da se mešam u odnos sa Milicom, želim ti od srca da to rešiš. Ostaviću Sofiju, šaljem Terzu - rekao je Ilija.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je na samom kraju večeri učesnicima važnu odluku Velikog šefa.

- Dobrom voljom i odlukom Velikog šefa, Aneli je vođa još jednu nedelju - saopštila je voditeljka.

Autor: S.Z.