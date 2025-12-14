AKTUELNO

JA VEĆEG RIJALITI PAĆENIKA NISAM VIDELA: Sandra Obradović osula rafal po Luki, otkrila da je mogla da ga ima kada god je htela: Sve je bilo do mene, ali... (VIDEO)

Stavila sve karte na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar obavio je razgovor sa nekadašnjom učesnicom ''Elite 8'' Sandom Obradović.

Ona je na samom početku razgovora prokomentarisala emotivni sunovrata njenog bivšeg momka Luke Vujovića.

Kako komentarišeš to što Bajo ne žeki nikoga za snajku osim tebe?

- Rekao je Bajo da Luku ja jedino mogu da operem od njegovih postupaka. Znam da nije odstupao od svoga stava. Svesna sam kakvo mišljenje ima. Ne podržava Maju ni Anitu i da sam samo ja u opticaju. Očigledno je da je video mene pored Luke i da bi bili idealan par. Odlučio je da smo mi po njegovom mišljenju idealan par, ali više ne postoji sa moje strane nikakava šansa da budem sa njim. Ispostavilo se da je sve bilo do mene. Kada smo Luka i ja bili u izolaciji, da sam pokazala želju da mu pružim pristup, došlo bi do našeg pomirenja. Sećam se da je i tada govorio da je prvi razlog zbog kog ne želi pomirenje taj što se ja ne bih pomirila sa njim. Sećam se toga, kao da je juče bilo. Učesnici su ga tad napali, jer je trebalo da kaže da ne želi jer ima emocije prema Aneli, a ne jer ja ne želim. Promenio bi ploču u potpunosti da sam ja pristala da spustim loptu u izolaciji. Dala sam mu šansu u rijalitiju da se promeni, ali nije želeo da čeka, išao je linijom manjeg otpora. Aneli, porška...ja većeg rijaliti paćenika od njega nisam videla. Fascinantno mi je da neko može da sroza reputaciju, ugled i sve što ima zarad neke čokoladice i podrške. Videla sam da je Ena rekla da Luki nisu potrebni fanovi sada, nego za duže staze. Željan je popularnosti, očigledno je veoma. Aneli i on su se najstrašnije posvađali pre nekoliko dana, uvredila mu je majku. On se nakon toga smejao Aneli, kao da se ništa nije ni dogodilo.

Autor: S.Z.

