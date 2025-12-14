AKTUELNO

NABILA MU JE ROGOVE I UBEDILA DA MU DOBRO STOJE: Sandra Obradović šokirana količinom Lukinih poniženja zbog Aneli, smatra da mu nema pomoći: JEDINO POD OSTROG DA GA VODIM... (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Šok!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar je razgovarao sa Sandrom Obradović, koja se osvrnula na odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića.

Kako gledaš na to što je Luka prelazio Aneli preko brojnih poniženja, a nakon toga je s njom završavao u krevetu, a na sve to, ona je završila i sa Asminom?

- Nije mi jasno da neko može sebi da dopusti takve stvari. Meni je zamerao i pominjanje Janjuševog imena, dok njoj gleda kroz prste. Nabila mu je rogove i ubedila da mu dobro stoje. Onaj kačet nosi jer možda krije rogove. Verujem da čeka Novu godinu i čestitke da vidi šta mu fanovi kažu. Njemu su fanovi sve, mirio se napolju sa Aneli samo zbog njih. Njih dvoje su dotakli samo dno. To što je Bajo rekao da bih jedino ja mogla da ga operem i smirim, jedino pod Ostrog da ga vodim, ni ja posle svega što se izdešavalo čak ni ja ne mogu da mu pomognem.

Autor: S.Z.

