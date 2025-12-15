NIJE ŽELELA DA ČUJE ZA NJEGA: Sandra Obradović šokirana zbog zbližavanja Sofije i Terze, evo šta kaže o prisnom druženju Kačavende i Janjuša! (VIDEO)

Prokomentarisala bivše prijateljice!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar razgovarao je sa Sandrom Obradović, koja se osvrnula na svoju bivšu prijateljicu Sofiju Janićijević i njeno učešče u ''Eliti 9''.

Kako gledaš na učešće tvoje nekadašnje prijateljice Sofije Janićijević u Eliti i njenu ponovnu romansu sa Borislavom Terzićem Terzom?

- Šokirala sam se kad sam videla razvoj situacije. Nisam očekivala to od nje. Znala sam kakav je bio njen stav kada je on u pitanju. Nije želela da čuje ni pod tačkom razno za njega ranije. Ne znam kako joj se do sada nisu vratile emocije prema njemu, a sad su, kroz mesec ponovo tu.

Terza je tvrdio da je do ušiju zaljubljen u Minu, Sofija je provodila vreme sa Milanom, a onda se desio nagli preokret i pomirenje sa Sofijom? Šta misliš, šta je bio okidač da se to dogodi?

- Ranije mi je to njeno provođenje vremena sa Milanom delovalo kao da će moći da pređe u neki stabilan odnos. Čudi me veoma to, jer Sofija nije pominjala Terzu nikada dok smo se družile.

Postoje li emocije između Janjuša i Milene?

- Ne znam da li postoje emocije među njima, ali ako postoje, to znači da je ona obazriva, kao i on. Verujem da bi ih učesnici žestoko komentarisali da se tu nešto dogodi. Ona mi je rekla da su jednom bili na doručku, ali prijateljski. Janjuš je labilniji od nje, verujem da bi pre ušao u odnos sa njom, nego ona sa njim.

Autor: S.Z.