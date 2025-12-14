AKTUELNO

Ceo honorar iz Elite ide meni: Paklena osveta Stanije Dobrojević, brutalnim rečima zapušila usta Alibabinom ocu!

Staleta brutalno odgovorila na prozivke Mustafe Durdžića!

U petak je Asmin Durdžić u emisiji "Pitanja novinara" šokirao sve kad je izneo svoju stranu priče i otkrio zbog čega su mu prestale emocije prema Staniji Dobrojević.

Otkako su detalji isplivali u javnost došlo je do novih prozivki Asminovog oca, Mustafe Durdžića, koje je uputio popularnoj starleti i bvšoj rijaliti učesnici.

Ona je rešila da ne prećuti na sve što je Mustafa rekao za naš portal, ali i uživo na RED televiziji, pa mu je sad žestoko odgovorila.

- Sve što Muki govori – tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi ako ima još? Vidim da problem nije odnos i ponasanje njegovog sina u Eliti, nego novac. Smeta mu što mi je njegov sin davao mnogo? Pa Muki ne zna da ceo honorar od Elite ide meni! A ljubav? Voleću te do zadnjeg dinara’! Samo ako mi bude zanimljivo! A trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Medjutim do jula ima vremena. Pa videcemo ko će tada pričati, a ko brojati poručila je Stanija.

Autor: A. Nikolić

