Šuškalo se da su obojica bili sa Teodorom, a sad se našli na jednom mestu! Taki se tucom para busa na proslavi punoletstva unuka Ere Ojdanića, pogledajte kako uživa (FOTO+VIDEO)

Večeras, naš pevač Era Ojdanić, slavi unuku Andriji Ojdaniću punoletstvo, a na istom se pojavio i Radomir Marinković, poznatiji kao Taki, otac Maje Marinković!

U Meljaku danas Andrija, unuk pevača Ere Ojdanića, proslavlja svoje punoletstvo, a atmosfera u sali je i pre dolaska gostiju uzavrela. Naime, sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu. Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Naime, među zvanicama kojih ima mnogo, pored Erinih kolega, našao se i njegov dugogodišnji prijatelj i otac Maje Marinković, aktuelne učesnice "Elite 9", Radomir Marinković Taki. Pred našim kamerama, Taki je izvadio tucu para i počeo da je broji, a nije krio sreću što se nalazi na ovom slavlju, već je uzeo čašu pića i nazdravio i uživao.

Podsetimo, tokom učešća Teodore Delić u rijalitiju "Elita", mnogo puta se šuškalo o njenom odnosu sa Takijem i Erom, te su tako mnogi učesnici govorili da je bila intimna sa obojicom. Iako je ona to demantovala, Taki je u nekoliko navrata indirektno priznao da je bio sa njom u izjavama za medije, dok je Era ostao suzdržan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić