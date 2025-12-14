AKTUELNO

Domaći

Šuškalo se da su obojica bili sa Teodorom, a sad se našli na jednom mestu! Taki se tucom para busa na proslavi punoletstva unuka Ere Ojdanića, pogledajte kako uživa (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Večeras, naš pevač Era Ojdanić, slavi unuku Andriji Ojdaniću punoletstvo, a na istom se pojavio i Radomir Marinković, poznatiji kao Taki, otac Maje Marinković!

U Meljaku danas Andrija, unuk pevača Ere Ojdanića, proslavlja svoje punoletstvo, a atmosfera u sali je i pre dolaska gostiju uzavrela. Naime, sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu. Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Foto: Privatna arhiva

Naime, među zvanicama kojih ima mnogo, pored Erinih kolega, našao se i njegov dugogodišnji prijatelj i otac Maje Marinković, aktuelne učesnice "Elite 9", Radomir Marinković Taki. Pred našim kamerama, Taki je izvadio tucu para i počeo da je broji, a nije krio sreću što se nalazi na ovom slavlju, već je uzeo čašu pića i nazdravio i uživao.

Podsetimo, tokom učešća Teodore Delić u rijalitiju "Elita", mnogo puta se šuškalo o njenom odnosu sa Takijem i Erom, te su tako mnogi učesnici govorili da je bila intimna sa obojicom. Iako je ona to demantovala, Taki je u nekoliko navrata indirektno priznao da je bio sa njom u izjavama za medije, dok je Era ostao suzdržan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Dolari, evri, dinari... Lete pare po sali: Era Ojdanić ne štedi na punoletstvu svog unuka, slavlju se pridružila i ONA (FOTO)

Domaći

'MAJA JE JEDE ZA DORUČAK!' Taki Marinković udario na Aneli: Ja sam gospodin, neću da se spuštam na nivo ološa iz Bujanovca

Domaći

Taki mora hitno u bolnicu: Zdravstveno stanje mu je narušeno, ovo su detalji

Domaći

Dao svoj sud! Taki smatra da su Miona i Ša dosadili i Bogu i narodu, a evo šta kaže za raskol Poršeline i njegove ćerke Maje! (VIDEO)

Domaći

'ULAZI U OPERACIONU SALU, PRIPREMAJU GA...' Unuk Ere Ojdanića se oglasio nakon što je pevač hospitalizovan - evo zbog čega mora pod nož!

Domaći

'MOJOJ KRALJICI TREBA KRALJ, A NE...' Taki Marinković ''pročitao'' Stanislava, Maji u Elitu šalje surovo pismo - onesvestiće se zbog očevih reči, reši