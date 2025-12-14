Mustafa uzvraća Staniji! Bukti rat Asminovog oca i njegove bivše snajke: Objavio Pablovu sliku, pa priznao: Čujem da mi prete... (FOTO)

Kako se sinoć oglasio u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji i tom prilikom žestoko potkačio Staniju Dobrojević, bivšu snajku, a kako mu je ona potom odgovorila, sada se ponovo oglasio Asminov otac, Mustafa Durdžić!

Asmin Durdžić, pre nekoliko dana, šokirao je naciju kada je otkrio da više ne voli svoju doskorašnju devojku, rijaliti zvezdu, Staniju Dobrojević, što je nateralo njegovog oca, Mustafu Durdžića, da se oglasi za naš portal i otkrije mnoge pikanterije.

- Reći ću samo jednu stvar. Možda su u pitanju paketi koje Mevlida nije htela da primi, pa je Asmin stigao te pakete tek u Holandiji. Naime, stigli su paketi, a Mevlida je bila sama kod kuće. Žena je imala devet operacija, a zamislite 30 paketa iz Kine. Asmin je bio negde u Beogradu ili u Bosni, a Mevlida je rekla transportnoj firmi da je bolesna i da voze pakete u skladište, pa se to vratilo zu Kinu. Asmin je saznao za vraćene pakete, došao u Austriju i stigao je pakete u Holandiji. Tada je došlo do svađe između Stanije i Asmina, upravo u tom vremenu pred ulazak u "Elitu" - objasnio je on za Pink.rs i nastavio je:

Pored toga, tražila je nekoliko hiljada evra za otvaranje radnje, sreća da ih nije dobila, jer je to planirala kad Asmin uđe u Elitu. Uostalom, za kraj reći ću vam još nešto, a to je da su Staniji od 40 godina uzalud fakulteti, kada se ponaša na nivou moje devetogodišnje unuke. Stanija je prvu sedmicu nakon "Elite" pozvala svoju i njegovu podršku da njena podrška odustane od Asmina rečima:"Asmin neka igra igru za sebe". Uostalom, možda jednog dana objavim šta sve znam iz te njihove veze koja po meni nije bila nikakva veza.

Ovim povodom, Stanija nije mogla da prećuti, te je tako žestoko uzvratila Mustafi na ove reči.

- Sve što Muki govori – tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi ako ima još? Vidim da problem nije odnos i ponasanje njegovog sina u Eliti, nego novac. Smeta mu što mi je njegov sin davao mnogo? Pa Muki ne zna da ceo honorar od Elite ide meni! A ljubav? Voleću te do zadnjeg dinara’! Samo ako mi bude zanimljivo! A trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Medjutim do jula ima vremena. Pa videcemo ko će tada pričati, a ko brojati - poručila je Stanija.

Sada se na svom fejsbuku ponovo oglasio Mustafa, koji je potkačion bivšu snajku i to preko njenog psa, Pabla.

- Čujem da mi prete oduzimanjem honorara zbog mojih izjava u zadnjih 48 sati iako svi znaju da sam pod dejstvom medikamenta i neuračunjiv dao neke izjave. Ukoliko mi oduzmete honorar, ja ću vam ispostaviti račun za čuvanja psa koji je piškio i kakio u mom birou, ali ipak je bio kulturan i pogledom rekao: "Izvini Mustafa za sr*nje" - napisao je Asmin uz fotografiju Stanijinog psa, Pabla.

Autor: Nikola Žugić