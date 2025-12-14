SVI ODMAH NA PINK! Pratite emisiju Elita Specijal, ovo nikako ne smete da PROPUSTITE

Ne menjajte kanal!

Kako je Veliki šef ove nedelje odlučio da produži izolaciju Sofije Janićijević i Bore Terzića, zbog vašeg insistiranja, voditeljka Dušica Jakovljević večeras će voditi emisiju "Elita Specijal" iz studija TV Pink.

Voditelj Darko Tanasijević će u dobro poznatom Šiša baru razgovarati sa učesnicima, kao i svake nedelje, koji će mu poveriti svoje tajne i rekapitulirati dešavanja koja su obeležila nedelju koja se polako bliži kraju.

Ni učesnici, a ni gledaoci ni ne slute šta im se sprema, tako da ovo veče ne smete propustiti.

Autor: Nikola Žugić