Ovo je istina o odnosu Stefana Karića i Mensura Ajdarpašića: Nisu dugo govorili, a evo kako danas funkcionišu, sve je sada otkriveno (FOTO)

Stefan Karić, bivši učesnik "Elite 8", kroz sezone često je bio upitan za odnos sa svojim tada bivšim drugom Mensurom Ajdarpašićem, sa kojim je bio veoma blizak, a sada se otkrila istina - Evo u kakvom su zapravo oni odnosu danas!

Tokom treće sezone rijalitija "Zadruga", Stefan Karić i Mensur Ajdarpašić, dosta su se zbližili, a iako su obojica imali turbulentne ljubavne odnose u ovoj sezoni, njih dvojica su svoje druženje i prijateljstvo nastavili i u spoljnom svetu, ali su potom u petoj sezoni pomenutog rijalitija zaratili zbog Mensurove tadašnje veze, u koju Stefan nije verovao.

Naime, nešto kasnije, obojica su bili upitani za njihov odnos, no, međutim, stalno su govorili da su korektni, te i da između njih nema zle krvi, iako je sve izgledalo kao da su se žestoko posvađali, pa da zbog toga, ne žele ni da govore o razlozima zbog kojih su zaratili.

Jednom prilikom, Mensur je gostovao u emisiji "Intimna pitanja" kod voditelja Nikola Žugića, te je tako otkrio da li je ikada smuvao Stefanovu devojku, o čemu možete pogledati u nastavku:

Takođe, gostujući u emisiji "REDakcija" na RED televiziji, Mensur se osvrnuo tada na svoj odnos sa Karićem.

- Malo mi je čudno što je neaktivan, čuo sam da je raskinuo sa devojkom, tako da ne verujem da je zbog toga, mada ako je zbog toga, ja mu skidam kapu jer ja cenim kada je neko predan i veran - rekao je Mensur.

Ono što je sve zanimalo, jeste, u kakvim su odnosima danas Mensur i Karić, te je tako sada i otkriveno i razrešene su brojne misterije. Naime, oni su upalili lajv na društvenoj mreži tiktok, gde su igrali tzv. "mečeve", te je sasvim jasno da su njih dvojica u veoma korektnim odnosima, a da li će svom prijateljstvu dati još jednu šansu, ne preostaje nam ništa drugo, no da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić