Bizarnije od ovoga ne može! Grofica zgrozila javnost, gnusnim prozivkama ponižava Aneli na društvenim mrežama, ismejala se zbog ćerkinog ABORTUSA (FOTO)

Šokirala sve ovim objavama!

Na zvaničnom Instagram profilu majke Aneli Ahmić, Jasmine Ahmić, osvanule su bizarne prozivke. Naime, ona je delila sadržaj koji je koristila da najstrašnije prozivka svoju mlađu ćerku, zbog ponašanja u "Elite 9"-

Ona je prvo popularnu pesmu Aleksandre Prijović "Sabotiram" objasnila uz Anelinu fotogtafiju i napisala "Abortiram"-

Međutim, bizarnostima tu nije bio kraj, pa je Jasmina podelila i snimak žene sa četvoro deca na koji je takođe imala poruku u kojoj je isprozivala svoju ćerku.

- Aneli dogodine - napisala je Grofica.

Autor: A. Nikolić