Mi smo ulagali u Staniju! Mustafa totalno zauzeo Anelinu stranu, pa žestoko nagazio Dobrojevićevu: Od ovih reči joj neće biti dobro (VIDEO)

Progovorio!

Voditeljka Dušica Jakovljević, na samom početku emisije razgovarala je sa ocem Asmina Durdžića, Mustafom o temama koje danima unazad tresu Belu kuću.

- Ja mislim da se veoma dobro snašao i da se uklopio. Ja sam prezadovoljan sa njegovom predstavom. Mislim da je Asmin postupio civilizovano prema Aneli. Tako i treba da se ponaša prema ženi sa kojom ima dete - rekao je Mustafa.

- Da li ste se uplašili kad ste videli scene iz hotela? - pitala je Dušica.

- Nisam. Njegov ulazak je bio jedini način da ima takav odnos sa Aneli. Mislim da je Asmin jako iskusan što se tiče žena, pa kako ćete drugačije omekšati žensko srce osim ako je zagrlite?! Oni su oboje veoma dobri glumci i manipulatori. Ona je htela da dokaže da on ludi za njom, a on kontra, pa je ovo bilo i očekivati. Oni su iskusni životni igrači - rekao je Mustafa.

- Odakle sve ovo sa Stanijom sad? - pitala je Dušica.

- Stanija je zaista imala jako težak period sa Asminom. Bilo bi najbolje da se ja nisam umešao. Ne bih želeo da komentarišem njen brend i sve to, neka ostane na tome. Ona je rekla da je ona solo igrač, pa da je on psihić... Ja znam koliko smo mi kao porodica uložili u Staniju. Ako bude zarade neke nek dele, nama nije potreban ni jedan evro. Ja kad bih ispričao koliko je svega bilo, niko ne bi verovao. Ona nije tražila, niti otela, dobrovoljno smo davali. Sama je tražila da dođe do ove situacije. Nisam želeo da je povredim, ali ona je isprovocirala svojim izjavama. Stanija je izjavila da sav novac iz Elite ide njoj. Stanija ima punomoćje na njegov račun. Ona može da diže i sve - rekao je Mustafa.

Autor: A.Anđić