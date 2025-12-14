Mevlida je bila dobra sa Sitom i Groficom, ali... Mustafa progovorio o Asminovim mislima da naudi sebi, pa priznao: Nebitni su njih dvoje, bitno je dete (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa Mustafom Durdžićem u uživo programu o odnosu Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Kada je želeo Asmin da naudi sebi - pitala je Dušica.

- Prvo, želim da pozdravim Maju Marinković, ona je vanserijski igrač! Kada je hteo Asmin da izvrši neke stvari, to je bilo 2023. godine, to je bio najteži period njegovog života. Iznosila je laži, pa čovek nije imao šansu nikakvu da vidi svoje dete...Asmin ima veoma dobre roditelje, mi smo molili familiju Ahmić par dana, mesec, dva-tri meseca da nam da malu, ne znamo kakve uslove imaju oni tamo, ali sigurno nemaju kao mi, da dete živi normalan život. Nebitni su Asmin i Aneli, bitno je dete, ne treba dete da bude žrtva nenormalnih roditelja - rekao je Mustafa.

- Da li govorimo o periodu kada je Asmin bio u spoljnom svetu ili?! Zašto nisu dozvoljavale da baka i deka vide svoju unuku - pitala je Dušica.

- Moja žena je uspostavila dobre odnose i sa Groficom i sa Sitom, čak i kada je Sita imala probleme sa kolima, moja žena je imala želju da joj plati popravku njenog auta. Sita je komunikativna osoba, ona je rekla da kada dođemo u Bosnu, da će nam dati malu da je vidimo, Noru - rekao je Mustafa.

- Je l' mislite da će, ova Elita 9, doneti i Asminu i Aneli, a najvažnije Nori, da budete ponovo - pitala je voditeljka.

- Mi bi želeli da vidimo svoje unuče, da pružimo detetu da živi kod nas u Austriji, da ima što manje razloga sa Bosnom...Zašto je bilo sve to tako strašno u Eliti 7?! Vi ste bili upoznati sa jednom stranom...Ja nikada nisam rekao da ću da tužim nekoga, mi se svi družimo i upoznajemo preko vaše televizije - rekao je Mustafa.

Autor: Nikola Žugić