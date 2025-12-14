Verovatno je čorba nadjačala njegov ponos: Lukin otac Bajo otkrio šta okolina misli o njegovom sinu, pa priznao: Jesam ga ja čuvao i hranio 30 godina da bi ga ona... (VIDEO)

Voditeljka Dušica Jakovljević nastavila je razgovor sa ocem Luke Vujovića, Nikolom Vujovićem.

- To je jedna težina te priče gde ja to mogu jedino da se plašim, svi ostali gledaju te lepše stvari kada se ljube i drže za ruku, to su stvari koje mene ne intresuje. Mene intresuje moje dete, nije meni lako u Švajcarskoj, grupa naša mi ta šalje kako ona njega šam*ra i ostalo, a ja moram da ćutim jer je žensko. Ipak je ona žensko, nečije je dete, nije lako ni njenoj mami i sestri. Dolaze sa moje strane, sa Janjuševe strane, sa Asminove strane, treba to gledati. Ja svoje dete ne dam, ja ću se boriti - rekao je Baja.

- Zašto Vi niste branili nijednom svoje dete na način da govorite da su svi protiv vas, pa da čak i proklinjete tuđu decu - pitala je Dušica.

- Mi nismo takvi, nije porodica takva. Mi poštujemo žene, ja Luku ne mogu da prepoznam, to nije moje dete, to nije Luka kog ja poznajem 35 godina. Ima stav, ima karakter, njemu neko u spoljnom svetu da opsuje onako majku, ja ne znam šta bi bilo. Jedna Aneli Ahmić da dođe i da njemu onako govori za majku koja je javna ličnostm, ono je strašno šta on trpi. Ono nije on, on to trpi zbog nečega, verovatno je čorba nadjačala njegov ponos. Šta da radim?! Žao mi ga je - rekao je Baja.

- Šta kaže Vaša okolina?! Bilo je nagoveštaja da se neki ne čuju sa njim - pitala je Dušica.

- Ne prepoznaju ga, ljuti su na njega. Ljut sam ja na njega kao otac, a kamoli kumovi, drugovi, prijatelji! Ja ne znam da ima neko da kaže: "super" za ljubav, uz njega su kao njega. Jesam ga ja čuvao i hranio 30 godina da bi ga ona udarala?! Koliko puta je izašao iz stana i spavao u kolima ili je spavao kod majke?! - rekao je Baja.

Autor: Nikola Žugić