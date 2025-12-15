Zašto rasporiti stomak mlade devojke koja nosi tvoje unuče?! Jelena, Hanina majka, očajna zbog laži Site Ahmić, MAME IZ PAKLA: Ona ne zna kako Arija izgleda i koliku kosicu ima (VIDEO)

Hanina majka ne štedi reči!

Voditeljka Dušica Jakovljević pozdravila je i majku Hane Duvnjak, Jelenu, koja je progovorila o odnosu svoje ćerke sa Nerijom Ružanjijem.

- Kako je izgledao početak i upoznavanje Nerija i Hane i kada su počeli prvi problemi - pitala je Dušica.

- Oni su se upoznali kao jako mladi, znaju se ceo život, blizu smo živeli. Nedugo nakon toga kreću prvi problemi, Hana je bila malo starija, pa je to bilo problematična. Dalje idu zabrane i takve stvari. Godinu i po dana je razlika - rekla je Hanina majka.

- Kada su počeli problemi sa porodicom Ahmić - pitala je voditeljka.

- Najgori problemi su počeli kada je Hana ostala trudna...To za te priče da smo mi narkomani, to je od skoro počelo. Nije se znalo šta će se drugo izmisliti, kada si u takvom okruženju, onda pretpostavljaš da je svako drugi takav...Taj kafić je baš strogo protiv korišćenja narkotika, vlasnik je bivši policajac, tako da sigurno ne dolazi droga do izražaja. Tu gde je Anastasija radila, to je drugačiji lokal, verovatno ne zna šta je pobrkala, pa je porekla kasnije da je čula od nekoga nešto. Devojka je malo krenula oštro, pa se i ona povukla - rekla je Jelena.

- Vi ste optuživani da ste koristili one najteže droge i da ste heroinski zavisnik - rekla je voditeljka.

- Ma da, ja sam optuživana za one najgore moguće stvari. Ona je rekla da je njoj umrlo pola porodice od heroina. To je samo manipulacija za javnost, jer je najlakše je nekoga okarakterisati kao prostitutku i narkomana, ali znamo šta se događa u takvim stvarima...Hana je pozvala i socijalno, znači tu je bio i test, nije nešto što se može lažirati - rekla je Jelena, Hanina majka.

- Zbog čega Vas baš nikada nisu prihvatile?! Zbog čega pričaju za dete da je zaostalo u razvoju - pitala je Dušica.

- Ma to je grozota. Ona to dete nije videla ni čula, sigurno više od godinu i po dana, s obzirom da nikada nije pitala kako je to dete, a sada su joj odjednom puna usta i da je to astronomska briga. Donedavno niko nije znao da je ona Arijina baka, je l' si mogla poslati igračku detetu, nazvati ga za rođendan?! Ali ne, ona se koristi izrazima za koje ne zna šta znače...Ona je zvala doktorku da ne vakcinišemo dete, jer će kao postati bolesno od toga...To ona može da priča kome hoće, ali svako ko vidi Ariju, vidi da je dete normalno i zdravo. Sita je želela da bude poznata, pa joj se to nije ostvarilo. Mora da nastavlja tu šaradu i svakoga mora da ponižava da bi oni ispali bolji. Protiv mene je pokrenut kazneni postupak za zanemarivanje deteta u Hrvatskoj, eto dokle to ide da se opere! Ne može da se kaže da nije videla dete od trećeg meseca njenog, nego je lakše da oblati Hanu i to sve. Ona ne zna kako dete izgleda, ne zna ona koliku kosu Arija ima, nije se setila ni igračkicu da pošalje - rekla je Jelena.

- Zašto neko ko se ne bavi detetom se pita gde ste Vi uopšte - pitala je Dušica.

- Ja sam prva Ariju uzela u ruke, a ona nije to uradila...Ma ona udara tu Hani na zube. Hana ima izbačene ta dva zuba i nije htela da nosi aparat. Je l' se ona zapitala šta je ona uradila tom detetu?! To dete je jelo i povraćalo zbog njene propagande koju je vodila. Da je uopšte imalo pametna, kazaće: "Bar ću tu malenu poštedeti ovog cirkusa", ali eto, ili iz svoje nemoći da se dokaže, ona ide i radi sve to, kako bi se ona pokazala kao najbolja majka - rekla je Jelena.

- Koliko ste puta plakali - pitala je Dušica.

- Previše puta, nisam bitna ja, nego sam više puta gledala Hanu kako plače i više puta su bile tenzije među njima zbog tih stvari, tih pretnji da će im oduzeti dete...Sita kaže da je Hana slagala da je neko bio ispred kuće i stavila je sliku momka iz Beograda koji nikada nije kročio u Hrvatsku. Hana se u tom trenutku snašla i snimila sa mobilnim telefonom - rekla je Jelena.

- Zašto rasporiti stomak neke mlade devojke koja nosi tvoje unuče - pitala je Dušica.

- Zato što Hana nije htela da pobaci kako je ona želela da se dogodi, nego je želela da rodi to dete - rekla je Jelena.

Autor: Nikola Žugić