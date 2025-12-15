Stanija može da odahne! Asmin otkrio da se nikada ne bi pomirio sa Dobrojevićevom, izneo nepoznate detalje iz njihovog odnosa, pa priznao: Gledao sam tatu u pet ujutru kako plače i čita komentare (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, Darko Tanasijević, voditelj, porazgovarao je sa Asminom o svemu u Šiša baru.

- Dok je Aneli loše psihički, ne želim da pričam otvoreno, gledam da ublažim da se ne oseća poniženom - rekao je Asmin.

- Da li osećaš kao da si skinuo teret sa leđa otkako si rekao sve što se dešavalo sa tobom i Stanijom - pitao je Darko.

- Pa da, ja sam to hteo i Staniji da kažem u oči, ali da, lakše mi je, još uvek je volim na neki način. Ja Staniji nikada neću okrenuti leđa i nikada ništa loše neću da pričam o njoj - rekao je Asmin.

- Kako su izgledale te vaše rasprave, oko bivših, oko promo materijala - pitao je Darko.

- Ja nikada na Staniju nisam povisio ton, nikada je nisam vređao, svađe su izgledale normalno, ali ona mene nikada nije htela da razume. Ona je uvek govorila da je to šoubiznis i marketing, ja nikada ne bih stavio svoju bivšu na instagram. Moj drug je bio tada sa mnom, ja mu kažem: "Da li je to normalno?", on mi kaže: "Izvini, ali nije". Moj otac i majka nikada nisu neke stvari govorili, odmah bih ušao u sukob sa njima. Nikada mi ništa loše nisu rekli za Staniju. Kada bi sada znao da nešto loše govore, bio bih ljut, jer za to nema potrebe - rekao je Durdžić.

- Videli smo kako je sve to izgledalo, činilo se da je ona tebi bila centar sveta i kao muškarac se maksimalno dao. Da li si isti tretman imao kao njen muškarac - pitao je Darko.

- Nije ona radila te neke stvari iza leđa, jedino te gluposti što je na instagramu radila, nikada nisam osetio da me je varala. A tada kada je rekla da je najviše volela nekoga drugoga, tada sam se osetio da me je izdala! Prvi put mi je tada porodica rekla: "Ej, šta ova izjavljuje?", ne samo moji, nego baš svi! Jednostavno to devojka gleda na njen način, ja možda na drugi način, možda sam ja i stvarno seljak što se tiče toga - rekaoj e Asmin.

- Da li je ona tebe gledala na onaj način na koji si navikao i na način na koji treba tebe tvoja žena da gleda - pitao je Darko.

- U nekim momentima jeste, ali mnogo toga se desilo. Ona je bila uz mene kada nijedna ne bi, pa sam uvek tražio opravdanje za to, za sve sam krivio sebe, ali pred kraj to što je uradila...Imaš, na primer, okači 10 slika, jedna mi se ne sviđa, kažem da je malo previše, imali smo svađe oko toga, gde mi je pokazala da joj je bitnija slika, nego moje reči. Ne bih nikada u životu bio sa njom ponovo u vezi, precrtao sam je, da. To je deo mene, imao sam lepih trenutaka sa Stanijom, ali možda nikada nisam ni voleo nekoga kao i nju - rekao je Asmin.

- Sudbina je izgleda htela da se spojite ti i Aneli, rekao si da nisi mogao da budeš iskren. Hajde da te čujemo sada - rekao je Darko.

- Ja nisam ni počeo da joj se svetim kako treba. Ja sam u sedmici doživeo katastrofalne stvari. Ja sam gledao u oca u pet ujutru punih oči suza kako čita komentare, moja mama je dobila šećer zbog stresa. Prvi put sam se osećao nemoćno da ne mogu nikoga da zaštitim i ja sam pisao te statuse i svetio se. Ja to nisam zaboravio! Sada tu kada sam bio, svaki put kada gledam Aneli, svega se toga setim i šta smo mi sve proživeli. Hteo sam da dokažem da ona ne sve, ali da je slagala 75 odsto i da je slagala Sita, ali i njena mama. Najgore stvari su njih tri pričale! Ako sam ja bio toliko loš muškarac, treba da slaviš dan kada sam otišao, kao što sada rade Baja i Bilja - rekao je Asmin.

- Kada kažeš da si to uradio iz namere da dokažeš i iz neke osvete, ali ta bliskost koju ste ostvarili, da li ti je prijala - pitao je Darko.

- Pa vidi...Nismo se mi toliko baš ni ljubili, niti sam ja nju dirao po intimnim delovima, ali u ovom prostoru, tri meseca, svaki dan svađa, loši komentari, loši ljudi, da sam se ljubio sa ponijem, verovatno bi mi prijalo - rekao je Asmin.

- Da li je istina da si razmišljao da sebi oduzmeš život - pitao je Darko.

- Da, smirivali su me, hteo sam to par puta da uradim, nisam mogao psihički da podnesem - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić