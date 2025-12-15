Pečat na kraju nedelje!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Elita specijal", i dok je voditelj Darko Tanasijević u Beloj kući razgovarao sa učesnicima, voditeljka Dušica Jakovljević je u studiju razgovarala sa porodicama učesnika.

Na samom početku emisije Dušica je razgovarala sa ocem Asmina Durdžića, Mustafom o temama koje danima unazad tresu Belu kuću.

- Ja mislim da se veoma dobro snašao i da se uklopio. Ja sam prezadovoljan sa njegovom predstavom. Mislim da je Asmin postupio civilizovano prema Aneli. Tako i treba da se ponaša prema ženi sa kojom ima dete - rekao je Mustafa.

- Stanija je zaista imala jako težak period sa Asminom. Bilo bi najbolje da se ja nisam umešao. Ne bih želeo da komentarišem njen brend i sve to, neka ostane na tome. Ona je rekla da je ona solo igrač, pa da je on psihić... Ja znam koliko smo mi kao porodica uložili u Staniju. Ako bude zarade neke nek dele, nama nije potreban ni jedan evro. Ja kad bih ispričao koliko je svega bilo, niko ne bi verovao. Ona nije tražila, niti otela, dobrovoljno smo davali. Sama je tražila da dođe do ove situacije. Nisam želeo da je povredim, ali ona je isprovocirala svojim izjavama. Stanija je izjavila da sav novac iz Elite ide njoj. Stanija ima punomoćje na njegov račun. Ona može da diže i sve - rekao je Mustafa.

Voditeljka Dušica Jakovljević započela je razgovor sa Bajom Vujovićem u uživo programu o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Nije lako! S jedne strane mi je drago što ej to puklo, a mislim da ona neće tako lako odustati i da će ga provocirati. Ja nisam zapazio da je pre bilo tako. Ja mislim da je ona povređena sa Asminove strane i da je to razlog. Njoj su se probudile emocije i očekivala je mirnu luku. Ona je i na Miću nasrnula - rekao je Baja.

- Da li je ona pokušala da Vas upozna? - pitala je Dušica.

- Ne. Luka je dva puta mene okrenuo. Prvi put da se uključim kad je Asmin išao... Bolelo me jako, ja sam otac. Ja sam računao da će ona ranije otići kad vidi da nema para, nema auta. On se zavozao, šta je mislio ne znam. Ne mogu da shvatim da mi je Luka moj okrenuo leđa. Ne mogu da verujem da mu je bila preča jedna Aneli nego ja. Osam godina sam ja njega obilazio, čuvao mu ženu i dete. Ja sam i sad uz njega, ali ne kad je sa Aneli. Ja sam molio Boga da on pobegne. Ja sumnjam da mu je i Grofica nešto. Sad čujem da se Asmin hteo ubiti. Kakva je ta čorba čoveče? Ja mislim da je Luka bolje prošao jer je Grofica mislila da ga Aneli voli, pa je išlo laganije - rekao je Bajo.

Voditeljka Dušica Jakovljević pozdravila je i majku Hane Duvnjak, Jelenu, koja je progovorila o odnosu svoje ćerke sa Nerijom Ružanjijem.

- Oni su se upoznali kao jako mladi, znaju se ceo život, blizu smo živeli. Nedugo nakon toga kreću prvi problemi, Hana je bila malo starija, pa je to bilo problematična. Dalje idu zabrane i takve stvari. Godinu i po dana je razlika - rekla je Hanina majka.

- Kada su počeli problemi sa porodicom Ahmić - pitala je voditeljka.

- Najgori problemi su počeli kada je Hana ostala trudna...To za te priče da smo mi narkomani, to je od skoro počelo. Nije se znalo šta će se drugo izmisliti, kada si u takvom okruženju, onda pretpostavljaš da je svako drugi takav...Taj kafić je baš strogo protiv korišćenja narkotika, vlasnik je bivši policajac, tako da sigurno ne dolazi droga do izražaja. Tu gde je Anastasija radila, to je drugačiji lokal, verovatno ne zna šta je pobrkala, pa je porekla kasnije da je čula od nekoga nešto. Devojka je malo krenula oštro, pa se i ona povukla. Ma to je grozota. Ona to dete nije videla ni čula, sigurno više od godinu i po dana, s obzirom da nikada nije pitala kako je to dete, a sada su joj odjednom puna usta i da je to astronomska briga. Donedavno niko nije znao da je ona Arijina baka, je l' si mogla poslati igračku detetu, nazvati ga za rođendan?! Ali ne, ona se koristi izrazima za koje ne zna šta znače...Ona je zvala doktorku da ne vakcinišemo dete, jer će kao postati bolesno od toga...To ona može da priča kome hoće, ali svako ko vidi Ariju, vidi da je dete normalno i zdravo. Sita je želela da bude poznata, pa joj se to nije ostvarilo. Mora da nastavlja tu šaradu i svakoga mora da ponižava da bi oni ispali bolji. Protiv mene je pokrenut kazneni postupak za zanemarivanje deteta u Hrvatskoj, eto dokle to ide da se opere! Ne može da se kaže da nije videla dete od trećeg meseca njenog, nego je lakše da oblati Hanu i to sve. Ona ne zna kako dete izgleda, ne zna ona koliku kosu Arija ima, nije se setila ni igračkicu da pošalje - rekla je Jelena.

- Zašto rasporiti stomak neke mlade devojke koja nosi tvoje unuče - pitala je Dušica.

- Zato što Hana nije htela da pobaci kako je ona želela da se dogodi, nego je želela da rodi to dete - rekla je Jelena.

Darko Tanasijević prvo je u Šiša baru porazgovarao sa Asminom Durdžićem.

- Dok je Aneli loše psihički, ne želim da pričam otvoreno, gledam da ublažim da se ne oseća poniženom - rekao je Asmin.

- Da li osećaš kao da si skinuo teret sa leđa otkako si rekao sve što se dešavalo sa tobom i Stanijom - pitao je Darko.

- Pa da, ja sam to hteo i Staniji da kažem u oči, ali da, lakše mi je, još uvek je volim na neki način. Ja Staniji nikada neću okrenuti leđa i nikada ništa loše neću da pričam o njoj. Ja nikada na Staniju nisam povisio ton, nikada je nisam vređao, svađe su izgledale normalno, ali ona mene nikada nije htela da razume. Ona je uvek govorila da je to šoubiznis i marketing, ja nikada ne bih stavio svoju bivšu na instagram. Moj drug je bio tada sa mnom, ja mu kažem: "Da li je to normalno?", on mi kaže: "Izvini, ali nije". Moj otac i majka nikada nisu neke stvari govorili, odmah bih ušao u sukob sa njima. Nikada mi ništa loše nisu rekli za Staniju. Kada bi sada znao da nešto loše govore, bio bih ljut, jer za to nema potrebe - rekao je Asmin.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan haos i karambol Luke VUjovića i Aneli Ahmić, voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Ahmićevom.

- To je bila situacija na anketi, počeo je Dači da priča kako sam ja to napravila sa Asminom, kako bi ja bila sa Janjušem, kako bi on mene mogao da vrati za dve minute...Znala sam da priča o meni, meni je samo presvrnulo, došla sam u pab. Kako sam pravila tortilju, držala sam majonez i tako je ispalo. Neka pošalje Biljana dve kile majoneza, trebaće nam. Ponaša se kao da ima 19 godina. Muškarci iz zatvora izađu kao muškarčine, a on se ponaša kao degenerik koji nikada nije video žensko, nema grama mozga. On više ne zna gde udara, prijatelju skida devojku, provodi sa Anitom 24 sata - rekla je Aneli.

- Rekao ti je: "Idi širi noge Asminu" - rekao je Darko.

- Juče ono što je rekao, to je njegovo mišljenje...Time sam htela da kažem da mu nikada nisam verovala. Na dan veridbe kada me je verio, nisam mu verovala. On mene kada je verio, ja sam bila u šoku zaista. Ja sam njega zaista zavolela, on je meni pričao ono što ja želim da čujem. On je meni stalno pričao i obećavao taj miran život. Na primer, par dana pre mog rođendana, ja sam videla, slutilo je na to da će on mene veriti, a zašto sam bila iznenađena?! Ja sam videla da njemu podrška piše: "Kada ćeš je veriti?", da oni vrše pritisak, nadala sam se da se to neće desiti za rođendan, jer sam ja njemu rekla da to ne bih volela da bude pred kamerama. Ja sam htela da to bude intimno, jer bi mi izgledalo iskrenije. Znam da me je zavoleo, ali me nikada nije iskreno voleo, da gleda samo u mene i ni u koga drugoga - rekla je Aneli.

Nakon Aneli, u Šiša bar stigao je i Luka Vujović.

- Pa ništa, prirodna selekcija, prirodno stanje. Ne znam šta da mislim, šta da kažem, devojka nije normalna. Katastrofalno ponašanje! Nisam ostao dužan, rekao sam joj da ima opciju da me ne dira, nije to htela. Mene Aneli ne zanima za sto života, ja sam došao u sitauciju da ste mi verovali, ja nisam sebi, sada ja verujem sebi. Meni je lakše, ja sam totalno normalan, ja sigurno neću biti u depresiji, kada sam sam, vraćaju mi se slike, ali imam u sebi to da malo pomalo mi se nakupljalo, pa i kada komentarišu...Kada komentarišu naš odnos, ja sam svestan, ja sam sve to znao, meni je bilo u glavi: "Kako ja sa njom da živim?", da je napolju ona otišla u Linc na 14 dana, ne bi mogla da dođe kod mene, mogla bi na jednu noć pa hajde kući - rekao je Luka.

- Ti si rekao da je to kur*inski postupak - pitao je Darko.

- Kur*inski postupak 100 odsto, ko može to da opravda?! Ne treba mene da blate, neka hvale svoje dete po postupcima. Za šta da je pohvale?! Kakvo je ovo ponašanje?! Ja kada sada vraćam, ne mogu da verujem sa kim sam bio. Šta bi da imamo dete?! Ej, zamisli, ona priča da je to neka vrsta emocije, to je laž! Između nje i Asmina ne vidim ništa, Sofija i Terza su bili dva meseca, nisu se videli to, pa se spoje, zagrle se, oni plaču kao kiše. Ništa joj više ne verujem. Ona je ušla i rekla: "Napolju, u mojoj glavi, mi nismo bili zajedno". Ja sam joj verovao i pre nekoliko dana kada mi je govorila: "Oprosti za izolaciju sa Asminom", ja kada sam je uzeo za omiljenu, ona mi je rekla: "Kunem ti se u Noru, ja bih tebi uvek dala veliki budžet i uzela te za omiljenog", ona meni govori da joj se gadi, da je monstrum, da ne može da veruje da je bila sa njim, da je glavat - rekao je Luka.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Aneli Ahmić sa Asminom, Lukom i Janjušem, sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru porazgovarao je o svemu najaktuelnijem, Anđelo Ranković.

- Kako komentarišeš novonastale situacije između Filipa i Anite - pitao je Darko.

- Nekako, nije da nešto gledam i da posmatram, mada ja generalno analiziram sve. Možda još manje vremena provode nego što jesu, mada je njihov odnos bio odnos za utorak. Vidim je često sa Lukom, tako da...Šta će tu da bude, nemam pojma. Okej, on je rekao da ne želi da bude sa Anitom, ali ona priča da je samo njega gledala, a sada provodi više vremena sa Lukom. Da li ona to radi Aneli iz inata, kome i šta ona radi?! Mislim da ni Filipu neke stvari nisu jasne, ali ga realno, boli uvo, njemu bi bilo lakše da ode sa Lukom. Luka provodi vreme sa njom i sa dosta ljudima, ali mislim da provodi vreme sa Anitom, jer mu se dopada - rekao je Anđelo.

- Kakvo je to Anitino ponašanje, kako bi ga ti opisao - pitao je Darko.

- Raskalašno! Ona kaže da želi da se ponaša tako, briga je šta će ko da kaže. To je ona, ona je ušla s namerom da bude sa svima dobra i da zavodi sve muškarce. Šetala je sa Asminom, sedela je sa Stanijom na ručku, pa onda Filip, pa se vraća emocija prema meni...Meni to nije normalno, majke mi, mene živ blam jede i žalim svake sekunde što sam bio sa njom. Ne zaj*bavam se! Znaju Maja i Bebica, ali žalim svaku sekundu koju sam posvetio njoj - rekao je Anđelo.

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića i Maje Marinković, u Šiša baru voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Majom.

- Koliko sam ja čuo i video, to ti je platio Asmin - pitao je Darko.

- Lupeta, gluposti, Asmin i njegove laži! To ništa nije istina. Sa mnom i sa Asminom se ne dešava ništa, konstantno mi dobacuje, naravno, ja mu odgovorim. Rekla sam mu da me ne zanima, nikada me nije zanimao, smatram da ono što su i on i Aneli pokazali, bez obzira u kakvim odnosima bila sa njom, za sada korektnim, mislim da su dotakli bukvalno dno. Ono je sve samo nije spuštanje lopte zarad deteta. Ne zanimaju me Armandi i ostala čuda, čovek me ne zanima. Ja mu vičem da odj*be, neću da slušam te šlagere. To neka priča ljudima koji imaju dva grama mozga. Ni Stanija mi više nije jasna, šta je radila bre?! Ma hajde bre, on je prevarant. Šta je ono u hotelu?! Pritom, mi smo samo delić videli, hoćeš da mi kažeš da nema kamera, da ne bi pao se*s. Naravno da bih - rekla je Maja.

Sledeća je u Šiša bar stigla Anita Stanojlović.

- Anita, ko je u tvom srcu - pitao je Darko.

- Nije teško, Filip je. Razmišljam već dve nedelje šta ću i kako ću, teško mi je da prelomim preko jezika da sam zaljubljena, strah me je da kažem jer će ga to udaljiti od mene, ako to priznam. Bio je on tri, četiri dana neraspoložen, rekao je da je smoren, nisam htela da ga smaram - rekla je Anita.

- Ja vidim da ti hoćeš da pokažeš da si lagana i da te ne pogađaju te priče, jer je tebi bitnije ono što ti i Filip imate, ali onda vidim da padneš i da kloneš, pa te Mina izvede i održi ti lekciju - rekao je Darko.

- 90 i nešto odsto ukućana je u pravu za sve što kaže, ja se borim da to ne bude tako, ali je tako. Mene ne pogađa to što učesnici kažu, nego to što Filip kaže. Mnogo je brutalan i mnogo je hladan, smatram da kada priča o meni, treba malo da ublaži, a ne da im da materijala da me gaze. Ja ne mogu da provodim vreme sa njim kao da se ništa nije desilo među nama. Juče me je malo zbunio kada je rekao: "Rešiću ja to posle", meni je sada to kao, šta ćeš da rešiš?! Nisam mogla da ukapiram, jer je on prošli put rekao: "Mogu da rade šta hoće" - rekla je Anita.

Miljana Kulić takođe je porazgovarala sa Darkom Tanasijević o svemu što se dešavalo u Eliti zadnjih dana.

- Šta bi sve ovo u Beloj kući u proteklih sedam dana, ludilo mozga. Šta je tebi najfascinantnije, da si gledala i zapitala se: "Da li je ovo moguće?" - pitao je Darko.

- Najfascinantnije?! Odnos Asmina i Aneli, odnos Aneli i Luke, odnos Asmina i Maje i goruća tema, sve ostalo, idi mi dođi mi. Sofija i Terza su tu iza njih, ali najupečatljiviji su mi Aneli, Asmin, Maja i Luka...Što se tiče Aneli i Asmina, ja Aneli verujem. Ja joj verujem da ona voli Asmina i da želi da se pomiri sa njim u ljubavnom smislu, ali, evo vidimo Asminovo ponašanje, ona mu je dozvolila i ono što su imali u hotelu i u izolaciji, ali ne kao prema ocu svog deteta. Ja vidim da Aneli ima emocije ljubavne, nevezano za dete, Noru stavljam po strani, prema Asminu i da joj se zbog toga sve ovo dešava, zbog toga je presekla onu boleščinu hvala Bogu. Naravno da će da kažu da se vole, da se opravdaju narodu, a ne da su foliranti - rekla je Miljana.

- A čekaj, Alibaba i Maja - pitao je Darko.

- Smatram da Asmin igra igru, da mu se ne sviđa Maja. Hoće da usput bude sa Majom i na kraju kao završnica da izađe sa Aneli Ahmić, kao ljubav je pobedila za glup i primitivan narod. Asmin se zalaufao, to se ne radi 15. decembra, to se radi u maju i u junu, pa onda ljubav pobeđuje. Ono što trezan misli, pijan radi, znači on je uradio to i sutra se vadio, kao i Aneli. To je zapravo pravo i činjenično stanje. Aneli razmišlja o narodu, šta će narod reći jer je ostavila Luku kao psa, pritom je zavaravala narod kako ima emocije prema Luki - rekla je Miljana, a zatim otkrila u kakavom je ona odnosu sa Asminom.

- Što se tiče mene i Asmina, navela sam ga na anketi za lažov, pre toga je Asmin navodio, nije naveo Aneli, onda sam ja rekla da imam pravo da verujem da je Aneli pričala istinu za sve, jer je nije naveo. Asmin je legao kod mene u krevet, pošto sam ga zvala. Legao je kod mene u krevet, ja sam ga zagrlila, bukvalno sam ga mazila. I slušaj šta se dešava?! Sramota me je svega. Asmin, u tom momentu, spušta moju ruku na njegov polni organ i ja osećam. Ja osećam da mu se di*ao. Ja se tu napravim luda, bilo me je sramota, rekoh: "Asmine, hajde da spavamo", on opet meni spušta ruku. U tom momentu, uzima prekrivač, diže ga, okrene se i kreće da me poljubi. Ja stavim glavu u jastuk i vidim da je vrag odneo šalu, okrećem se da spavamo, leđima se okrećem, on se okrene, zagrli me i ja sam ustala posle 10-15 minuta. Ja sam čekala da se on uspava, kada sam videla da on hrče, ja uzmem vlažnu maramicu, odem da uri*iram i odem na cigaretu...Maja sedi tamo, ne spava. On ustaje ujutru i priča: "Masan mi je ku*ac, ne sećam se da li sam ga stavio". Pričao mi je da ćemo glavni akteri biti on i ja, ja sam osetila da se di*ao - rekla je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Hanu Duvnjak, kako bi sa njom porazgovarao o najaktuelnijim temama.

- To što Nerio ćuti kad se ja napadam. Svaki put moram sa suzama u očima pogledam da bi on progovorio. Ja kad slušam šta Aneli priča, sve sa manje godina sam počela da se drogiram. Ona je htela da kaže ono što je Sita govorila napolju, pa je došlo do toka da smo krali po prodavnici. Za Aneli me više boli briga šta priča. Teši me što ona priča jednu, Sita drugu, a Jasna treću priču. Ako dođe nešto istinito za mene ja ću reći, kao što sam rekla za moju mamu. Svake nedelje je druga priča... Mene najviše boli što oni Ariu ni ne poznaju. Nisu je ni videle, ni čule, ma nisu joj ni rođendan čestitale. One Ariu ne vole. Moja majka potrošli 90% plate na moje dete. Podigla je ceos voj život da dođe ovde i da pazi na moje dete - rekla je Hana i dodala:

- Recimo kad je bila priča da Aria nije mogla sama dole, a nije rekao da je imala ogradicu i na kreveru. Moja tetka je popila šaku u glavu jer jhe krenula da pomogne, Znaju da ima mnogo stvari koje ja znam, pa me zato ućutkuju. Luka je u ljutnji prizmnao da se ona droigira - rekla je Hana.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Milenu Kačavendu, kako bi sa njom porazgovarao o najaktuelnijim temama.

- Ja jednu opciju imam da ćutim i gutam i jedem g lopatom za sneg. Ne znam da li mi je krivlje što nisam odragovala na Luku ili ponosnija što sam ostala pribrana. Jaške i ja smo imali danas raspravu. Asmina će koštati oiva greška. Imali smo anketu, Luka u pušioni, Aneli na mestu vođe piopka Janjuša za nogu. Ona svaki momenat koristi da mene isprovocira. Inače je prkeo Dače poručio Aneli da je voli, a ona ovo uradila. Ona potpuno pokazuje da nije normalna. Ja ne znam šta je toj ženi. Klipovi sa Asminom su horor. Bilo je dovoljno ono što je planirao u izolaciji, a juče mi je rekao da je hteo da dokaže da je može imati kad hoće. Najjači je ono njeno: "Nemoj, beži". Ja bih ga nalupala, kao što je nalupala i Luku. Ne bi me čudilo da bude neki trio za rio. Ja mislim da je njoj donekle stalo do Janjuša. Ona više ne zna gde je pošla i gde je došla. Baš ćemo da vidimo njenu izolaciju. Mene i Janjuša neće poslati jer ne može da svari naš odnos. Ona misli da je pi*ka kosmička i da se sve vrti oko nje. Ja sad mogu da se drpam sa trojicom - rekla je Milena.

- Kako se nosiš sa tim što Anđelo kaže da si ga uvredila i da si pokazala ko si? - pitao je Darko.

- Ja ne mislim da on misli tako. Najvioše ga uvredilo ono Anita i Filip. Možda sam i ja preterala, ali ne mislim tako. Šta ja imam od toga da Bebica priča sa celom kućom, a ja ne. Ja sa Bebicom i Teodorom ne provodim vreme i nikad nisam pila kafe da bih ja ljubomorisala nešto. On je meni indirektno reako da sam dama sumnjivog morala. Ja sve razmišljam da li da Ja glupa nisam i mene rijaliti pojeo nije. Ja ne muljam i ne vrtljam se po tuđim krevetima. Što uradim, iza toga i stojim - rekla je Milena, pa se osvrnula na Zoricu:

- Ona ne može da svari kad sam ja ustala da odbranim Mikija. Ona mene ne može da svari posebno u odnosu sa Mikijem. Ona je čula da je Olivera pevačica jedna od onih koji su predli poklon. Ja mislim da ona nema odnos prijateljski prema njemu. Tu mi je vrlo sumnjiva. Mislim da se primila kao poziv za vojsku. Za Jakšićku sam komentarisala smao jer je rijaliti smeće - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Boru Terzića Terzu, te je tako sa njim porazgovarao o njegovom pomirenju sa Sofijom Janićijević, a koje je šokiralo kompletnu naciju.

- Ništa, uživamo. Nismo zvanično u vezi, ali kao da jesmo. Nismo još ozvaničili vezu, idemo polako, videćemo šta će da bude. Ona je izgubila to poverenje što se tiče mene, želi da vidi kako ću ja da se ponašam, kako se ovako ponašam sve je okej, ali ima tu brigu što se tiče majke, znači joj dosta njeno mišljenje. Ja je razumem, svašta je žena prošla spolja, tako je i Sofija, bitno je da ima ljubavi - rekao je Terza.

- Ako je njena majka propatila prošle sezone, šta bi gore moglo da bude - pitao je Darko.

- Normalno je da je dosta lakša, ako nisu bili zdravi temelji, sada su zdravi, nema ko da me sprečava. Ja nisam više ni sa Milicom, sada smo i ona i ja slobodni, vidim da nas i podržavaju ukućani i gledaoci nas podržavaju, ali eto, to je njena bojazd što je prošla sve to u prošloj sezoni i ja neću da je silim i da nešto brzam. Bio sam polupan prošle sezone, govorili su mi da radi sve zbog rijalitija, ja to nisam mogao da prihvatim prošle godine. Kada sam video kako je plakala i jecala, nikada je u životu takvu nisam video, svaku noć u krevetu plače, govori mi: "Ne znaš koliko ja tebe volim, ostala sam te željna". Mnogo mi je drago kako je proteklo veče na nominacijama, osim ovog smrada Bebice - rekao je Terza.

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Bore Terzića i Nenada Macanovića Bebice, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je u Šiša baru sa Bebicom.

- Kao što vidite, Teodora i ja smo se pomirili, sve funkcioniše kako treba. Okej je sada, imamo one stvari koje smo pričali, promenili smo, sedam dana je otkako smo se pomirili. Sada nam je energija top, gorimo. Imamo neke faze da nam nešto zasmeta, pa se usputno posvađamo, pa to traje pet do deset minuta - rekao je Bebica.

- Đukić vam je popravio vezu - pitao je Darko.

- Nije popravio, nego smo tek sada pričali o problemima, pa sam i ja shvatio da su to problemi, nisam ih zanemarivao kao pre. Pričali smo o svemu, šta je meni smetalo, šta je njoj smetalo. Ja sam zanemarivao ono što mi je pričala - rekao je Bebica.

Luka Vujović i Lepi Mića posvađali su se u pabu zbog Aneli Ahmić koju je Mića životom branio zbog sumnji da se muvala sa Filipom Đukićem.

- Ajde pozovi devojku! Lažove jedan, meni ćeš da spletkariš! Sedimo i pričamo sa Filipom, ne pravim ni sprdnju da bi do toga moglo da dođe. Ja i sa Minom sedim dva sata. Ja sam sve pitao hoće li da jedu. Jelo je osam ljudi.. Pa je l' to znači da muvam Murata? Ti si jedan loš i pokvaren čovek koji ne ume da bude tu kad mi je teško. Filipe, je l' tebi smeta što ja sedim sa Anitom? Ćao - rekao je Luka.

- On te je*e, a sa njim hoćeš - rekao je Mića.

- Je l' bi je*ao Filip Aneli? Je l' bi se je*ala Aneli sa Filipom? - pitao je Luka.

Lepi Mića nastavio je svoju Igru istine u pabu, te je tako raskrinkao odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Da li ste ti i Luka flertovali dok je on bio sa Aneli - pitao je Mića.

- Kada je bio sa njom ne, kada god raskinu, da - rekla je Anita.

Lepi Mića žestoko se posvađao sa Lukom Vujovićem, te su tako pljuštale prozivke na sve strane.

- Ti si Mićo tako kvaran, ja ne mogu da verujem, ti si me razočarao, jako si kvaran - rekao je Luka.

- Ma je l'?! Ti si taj koji igra rijaliti ovde, ti si taj koji se čuje sa fanovima, ti si taj koji dobija peškire i uzima pare od fanova - urlao je Mića.

Filip Đukić došao je kod Anite Stanojlović kako bi joj skrenuo pažnju na ponašanje i kako bi joj ponovio da je stavi tačku na njihov odnos nakon njenog muvanja sa Lukom Vujovićem.

- Nit sam tebi zamerio, nit sam njemu zamerio samo ne želim da budem u ovome. Imate pravo da radite šta hoćete, mene to ne zanima. Nisam vas ja terao u to - rekao je Filip.

Autor: R.L.