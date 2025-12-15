PAO I LUKA! Maja, po Desingericinoj školi, prekrstila Vujovića, njemu se OTVORILI NOVI VIDICI! (VIDEO)

Pokazala mu put!

Veliki šef je ovog jutra budio učesnike najvećim domaćim hitovima, a među njima bile su i pesme Dragomira Despića Desingerica.

Maja Marinković je, naravno, prva bila raspoložena za ples, a vrlo brzo joj se pridružio i Luka Vujović.

Maja je, u svom prepoznatljivom stilu, prekrstila Luku, po ugledu na Desingericu, a izgleda da su se Luki otvorili novi vidici ovim "krštenjem" s obzirom na to da više nema ni traga ni glasa od negativnosti u kojoj je bio dok je bio sa Aneli Ahmić.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Autor: R.L.