Zadruga

Nadam se da ne misliš da sam SOTONA! Aneli s blaženim osmehom prišla Filipu, pa zatražila potvrdu pomirenja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nove varnice?

Aneli Ahmić želela je da čuje šta se dešava sa Borom Terzićem Terzom, te ga je upitala za vezu sa Minom Vrbaški i njihove emocije koje su se ugasile brzinom svetlosti.

- Meni je spolja izgledalo da si ti odlepio za Minom, trčao si za njom, nisi psovao, šta se tu desilo - pitala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Desilo se da ima dečka i ne želim da je komentarišem, sve najbolje joj želim - rekao je Terza.

Aneli je potom mali budžet dala Filipu Đukiću.

- Filipe, mali budžet, ja i ti imamo takvu komunikaciju, niti smo bliski, prozborimo, imamo normalan odnos, svi su mislili da ćemo se svađati, ja tebi ne zameram ništa, trpim komentare, nemam razloga da se ljutim na tebe, svako ima pravo na svoje mišljenje. Nadam se da si promenio mišljenje, da nisam neka sotona, kakvom su me predstavljali - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jesam, pa rekao sam to već - rekao je Filip.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

