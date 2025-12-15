Ivan zaratio sa Asminom, Filip prozvao Teodoru! HAOS ZA CRNIM STOLOM NA POČETKU ANKETE! (VIDEO)

Odmah bacili sve karte na sto.

Učesnici danas imaju zadatak da izaberu tri svoja cimera koji se najviše igraju sa tuđim emocijama.

- Na prvom mestu je Filip, on se baš igra Anitinim osećanjima, ona je devojka priznala da je zaljubljena. Ne mislimo da se Aneli igra sa bilo čijim osećanjima, Asmin se igra - rekao je Ivan Marinković.

- Filip je njoj od prvog dana rekao kako stoje stvari. Ja mislim da se ti prvi igraš sa osećanjima Miljane Kulić - vikao je Asmin.

- Ti si hteo da imaš s*sk sa mnom, samo što ja sa tobom ne bi imala s*sk debilčino jedna - vikala je Aneli.

- Ako ja osećam kao nemi posmatrač da Maja želi neki odnos sa Asminom, Maja i dalje želi taj kontakt, ima neku vrstu emocija prema Asminu, neka privrženost, a Asmin se i tu igra sa njenim emocijama. Treća osoba je Janjuš koji se igra sa Milenom - rekao je Ivan.

- Slažem se sa Ivanom za Anitu, ali za onaj period kad je ušla, sad ne. Ja ću prvog navesti Jocu Rajića, on se igra sa osećanjima Milosave. Druga je Teodora igrala se sa osećanjima Bebice kad je bilo ono sa mnom. Treća osoba je Anastasija koja se igra s Borom - rekao je Filip.

Autor: R.L.