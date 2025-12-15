OVO ĆE IH OSTAVITI BEZ TEKSTA: U Elitu ulazi popularni pevač, sprema da podigne ŠIMANOVCE NA NOGE

Spremite se za nezaboravnu žurku.

I ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike i kvalitetnog zvuka. Naime, nakon Amidži šou večeras u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Popularni pevač Emir Brunčević ulazi u Elitu i spema se da zapali masu. On je jedan od najistaknutijih vokala na domaćoj muzičkoj sceni, zbog čega za njega kažu da je "novi Šaban Šaulić ili novi Sinan Sakić", te nema sumnje da će se takmičari oduševiti kada ga budu videli.

Za sjajnu atmosferu sutra biće zadužen i DJ Neba, omiljeni DJ učesnika "Elite", koji će najaktuelnijim, ali i onim dobrim, starim klupskim hitovima dobro prodrmati masu!

Autor: N.B.