ZAURALA IZ PETNIH ŽILA! Asmin zgnječio Maju, ona počela da viče: Odj*bi manijače! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne pušta je na miru.

Tokom ankete, Maja Marinković je napustila crni sto i otišla u spavaću sobu da spava, a za njom je odmah došao Asmin Durdžić.

- Majo, prestani da me d*kaš psihički, kažem ti lepo - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebe ne diram i ne komentarišem - navela je Maja.

- Je l' tebi ovo smešno? Ne znam dokle će ti biti smešno, videćeš, zahvali Bogu što imaš te rane na d*petu - naveo je Durdžić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da mi se obraćaš, s tobom ne komuniciram. Odj*bi manijače - vikala je Maja dok ju je on stiskao preko pokrivača.

Autor: R.L.

