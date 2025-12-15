Pink.rs paparaco! Uhvatili smo Anu Jovanović nakon vesti da se razvodi, a evo u kakvom izdanju (FOTO)

Nakon vesti da se razvodi, paparaco portala Pink.rs uhvatio je Anu Jovanović, a evo i gde i u kakvom izdanju!

Ana Jovanović, bivša učesnica rijalitija "Zadruga", pre nekoliko meseci se porodila i udala za Nikolu, a na svet je donela devojčicu, no, međutim, sve su šokirala šuškanja o njihovom razvodu.

Naime, Ana je potvrdila ova nagađanja i pisanja našeg portala, kada se javno oglasila i otkrila da o razlozima razvoda neće govoriti, ali da je došlo do njihovog razilaženja.

Nakon toga, tokom današnjeg dana, paparaco našeg portala uhvatio je Anu Jovanović u totalno opuštenom izdanju, u jednom prestoničkom tržnom centru kako kupuje garderobu, a kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: pink.rs