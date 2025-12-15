Nakon što je sinoć Mustafa progovorio, oglasila se Stanija! Brutalnom porukom svima zapušila usta: Slađa sam od breskvice, ali ko me čačka... (FOTO)

Stanija Dobrojević nije mogla da se suzdrži!
Rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, nedavno je nakon Asminove izjave da je njihova ljubav prestala pre "Elite 9", kao i kada je otkrio sve detalje njihovog raskida, ekskluzivno za Pink.rs dala svoju prvu izjavu, ističući da joj je sada mnogo lakše, ali nije ni slutila da će se ovo pretvoriti u pravi medijski rat.
Naime, ona je žestoko zaratila sa Asminovim ocem, Mustafom Durdžićem, koji se sinoć uključio kod Dušice Jakovljević u emisiju, te je tako progovorio o Staniji i pikanterijama iz njenog odnosa sa njegovim sinom.
Na ovo, Stanija nije ostala imuna, te se oglasila na svom instagram profilu, poslavši brutalnu poruku.
- Slađa sam od breskvice, ali ko me čačka - guta ljutu papričicu - napisala je Stanija na svom instagram nalogu.
Autor: Nikola Žugić